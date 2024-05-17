"Финам" подтверждает рейтинг акций Applied Materials на уровне "держать" и целевую цену $211,8 за штуку, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Компания представила в целом неплохой отчет за 2-й квартал 2024 финансового года с окончанием 28 апреля, - отмечает аналитик Игорь Додонов. - Выручка увеличилась лишь на 0,2% г/г до $6,65 млрд на фоне по-прежнему непростой ситуации в глобальной полупроводниковой отрасли, но превзошла консенсус-прогноз на уровне $6,54 млрд. Баланс Applied Materials остается прочным - компания завершила 2-й финквартал, имея на счетах $7,56 млрд денежных средств и краткосрочных инвестиций при общем долге $5,56 млрд. В отчетном периоде компания сгенерировала операционный денежный поток в объеме $1,39 млрд, направила $257 млн на капвложения и вернула своим акционерам $1,09 млрд за счет выкупа акций ($820 млн) и дивидендов ($266 млн)".

Руководство Applied Materials представило неплохой прогноз на 3-й финквартал, в котором планирует заработать $1,83-2,19 на акцию (рост на 5,8% г/г по центральной точке диапазона), подчеркивается также в комментарии.

Applied Materials - один из ведущих мировых производителей оборудования для выпуска полупроводниковых чипов и дисплеев.

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