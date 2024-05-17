Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 17 мая. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы снизились в четверг, инвесторы оценивали статданные, корпоративную отчетность и заявления президентов федеральных резервных банков. Число домов, строительство которых было начато в США в апреле, выросло на 5,7% относительно предыдущего месяца и составило 1,36 млн в пересчете на годовые темпы. Согласно пересмотренным данным, в марте их количество равнялось 1,287 млн, а не 1,321 млн, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение числа новостроек до 1,42 млн с объявленного ранее мартовского уровня.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 10 тыс. и составило 222 тыс. Неделей ранее этот показатель составил 232 тыс., а не 231 тыс., как сообщалось прежде. Эксперты в среднем прогнозировали уменьшение числа заявок до 220 тыс. на минувшей неделе. Объем промышленного производства в США в апреле не изменился по сравнению с предыдущим месяцем. Консенсус-прогноз предполагал рост на 0,1%. В марте, согласно пересмотренным данным, промпроизводство выросло на 0,1%, а не на 0,4%, как сообщалось ранее.

Глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил в четверг, что для принятия решения о снижении процентных ставок необходимо получить больше данных, подтверждающих стабильное замедление инфляции. Его коллега из ФРБ Кливленда Лоретта Местер также полагает, что руководству Федеральной резервной системы (ФРС) необходимо больше подтверждений спада инфляции, чтобы быть уверенными в том, что она движется к целевому показателю ЦБ в 2%. "Поступающие данные показывают, что нам потребуется больше времени для обретения этой уверенности", - сказала она.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу демонстрируют отрицательную динамику, исключением выступают рынки материкового Китая и Гонконга. Промышленное производство в КНР в апреле увеличилось на 6,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Темпы роста ускорились по сравнению с 4,5% в марте, а также превысили средний прогноз аналитиков, который составлял 5,5%. Розничные продажи увеличились на 2,3% в годовом выражении после подъема на 3,1% в марте. Эксперты в среднем ожидали более значительного повышения - на 3,8%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:44 МСК вырос на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 0,4%. Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов уменьшился на 0,34%. Южнокорейский индекс Kospi опустился на 0,9%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 потерял 0,8%.

В свою очередь цены на нефть повышаются в пятницу утром и завершают неделю ростом. Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $83,75 за баррель, что на 0,58% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на 0,6%, до $83,27 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,43%, до $79,57 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на 0,8%, до $79,23 за баррель.

На этой неделе Brent и WTI подорожали более чем на 1% на фоне сигналов ослабления инфляции в США, повысивших надежды на снижение базовой процентной ставки Федеральной резервной системой в этом году. Смягчение политики американского ЦБ должно поддержать экономическую активность в США и, соответственно, спрос на нефть.

Поддержку рынку также оказало снижение запасов энергоносителей в Соединенных Штатах на прошлой неделе. Согласно данным Минэнерго США, обнародованным в среду, запасы нефти в стране упали на 2,51 млн баррелей, бензина - снизились на 235 тыс. баррелей, дистиллятов - на 45 тыс. баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 16 мая выросла в 2,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась немного выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 12,682 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,224 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг снизился всего на 0,04% и составил 105,6 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,01%, опустившись до 901,63 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпромбанк БО-17" (+0,33%), "Газпром Капитал БО-001Р-02" (+0,24%) и "ГТЛК-001Р-17" (+0,17%), а в лидерах снижения - облигации "Мэйл.Ру Финанс-001Р-01" (-0,47%), "СТМ-001Р-03" (-0,41%) и "АФК Система-1Р-11" (-0,34%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Урожай" завершило размещение выпуска облигаций серии БО-04 сроком обращения 3,5 года объемом 450 млн рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 20% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные.

ООО "Группа "Продовольствие" завершило размещение 3-летних облигаций серии 001Р-03 объемом 300 млн рублей. Эмитент начал размещать выпуск в сентябре 2023 года. Ставка ежемесячного купона была установлена на уровне 16% годовых до погашения.

ООО "Агро-фрегат" завершило размещение выпуска 3-летних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 22,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизация - по 25% номинальной стоимости бондов будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов. Также предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 4-го и 8-го купонов.

АО "Тюменская агропромышленная лизинговая компания" ("ТАЛК лизинг") завершило размещение дебютных 2-летних облигаций серии 001P-01 объемом 150 млн рублей. Ставка 1-12-го купонов была установлена на уровне 18,25% годовых, 13-24-го купонов - 17,5% годовых, купоны ежемесячные. Амортизация и оферты не предусмотрены. В апреле Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций "ТАЛК лизинга" серии 001Р объемом 1 млрд рублей.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) завершило размещение трех выпусков облигаций серии 005Р-21 на 331,4 млн рублей, серии 005Р-22 на 467,4 млн рублей и серии 006Р-08 на 5,4 млрд рублей. Срок обращения выпусков серий 005Р-21 и 005Р-22 - 25 лет, серии 006Р-08 - 7 лет. Размещение прошло по закрытой подписке в пользу Минфина РФ.

ООО "ЕвразХолдинг Финанс" увеличило объем размещения облигаций серии 003Р-01 со сроком обращения 2,5 года с 15 млрд рублей до 40 млрд рублей. Купоны по выпуску переменные и ежемесячные, финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ установлен в размере 130 базисных пунктов (1,3% годовых). Сбор заявок на выпуск прошел 16 мая. Техразмещение запланировано на 21 мая. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8.

АО "ДОМ.РФ" 22 мая проведет сбор заявок на выпуск 4-летних облигаций серии 002P-04 объемом 30 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - RUONIA + спред не выше 130 базисных пунктов. Купоны квартальные. Техразмещение запланировано на 24 мая. Облигации будут доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Минимальная заявка - 1,4 млн рублей.

МФК "Быстроденьги" установила ставку 26-го купона выпуска облигаций серии 001P-01 на уровне 21% годовых. Компания завершила размещение 3-летнего выпуска номинальным объемом 150 млн рублей в июле 2022 года, реализовав 88% займа на 132,085 млн рублей. Бонды размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка 1-4-го купонов была установлена на уровне 24% годовых. Ставки 5-36-го купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%. Купоны ежемесячные.