Рубль днем заметно подрастает к основным валютам на фоне завершения формирования нового состава правительства РФ

Москва. 13 мая. Доллар США, евро и китайский юань активно дешевеют на Московской бирже днем в понедельник. Рубль заметно укрепляется к бивалютной корзине в первый полноценный торговый день после майских каникул на фоне снижения политических рисков после завершения формирования нового состава правительства РФ.

Курс доллара США составил 91,56 руб./$1 в 15:00 мск, что на 69,25 копейки ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 98,8 руб./EUR1, подешевев на 69,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) упала на 69,5 копейки, до 94,82 руб. Курс китайского юаня опустился на 7,8 копейки - до 12,61 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно укрепляется к основным валютам в ходе дневных торгов, так как позитивное влияние на участников рынка оказывает снятие неопределенности в части политических рисков после инаугурации 7 мая президента России Владимира Путина и формирования нового состава правительства во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Оно пришлось на майские праздники и практически завершилось к началу новой недели.

Кроме того, поддержку рублю продолжают оказывать высокие цены на нефть, решение российских властей продлить до конца апреля 2025 года требование об обязательной продаже валютной выручки для крупнейших российских экспортеров, а также свежие данные о состоянии российского бюджета.

Федеральный бюджет РФ в январе-апреле 2024 года исполнен, по предварительной оценке, с дефицитом 1,484 трлн рублей, или 0,8% ВВП, сообщается в пресс-релизе Минфина.

Законом о бюджете дефицит в текущем году предусмотрен в размере 1,595 трлн рублей, или 0,9% ВВП.

В январе-марте дефицит, по уточненной информации казначейства, составлял 295,3 млрд рублей. Предварительная оценка Минфина дефицита первого квартала составляла 607 млрд рублей.

В январе-апреле прошлого года дефицит составлял 3,049 трлн рублей, или 1,8% ВВП.

Доходы бюджета составили 11,684 трлн рублей, что на 50,1% больше показателя января-апреля 2023 года (7,785 трлн рублей), расходы - 13,168 трлн рублей, что выше уровня предыдущего года на 21,5% (10,835 трлн рублей).

В январе-феврале размер дефицита был уточнен с 1,474 трлн рублей до 1,130 трлн рублей из-за пересмотра в сторону уменьшения расходов бюджета до 6 трлн 158,1 млрд рублей с 6 трлн 499 млрд рублей.

Нефтегазовые доходы составили 4,157 трлн рублей, рост на 82,2% г/г. Минфин связывает такое увеличение преимущественно с ростом цен на российскую нефть, а также единовременным поступлением в феврале доплаты по НДПИ на нефть за четвертый квартал 2023 года, связанной с изменением законодательства в части возмещения акциза на нефтяное сырье.

Министерство вновь отмечает, что поступления нефтегазовых доходов превышают их базовый размер, ожидает сохранения этой тенденции и в последующие месяцы.

Базовые нефтегазовые доходы составили в январе-апреле 3,676 трлн рублей, превысив уровень прошлого года на 41,3%.

Курс валютной пары "доллар-рубль" может вернуться в диапазон 90,5-92 руб./$1 на торгах в понедельник, говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) Евгения Локтюхова.

"Основные валюты не демонстрировали существенных курсовых изменений на утреннем малоликвидном рынке. В течение дня ждем возврат доллара в наш целевой диапазон 90,5-92 руб./$1. Восстановлению позиций рубля будут способствовать активизация отложенных в связи с праздниками продаж валютной выручки экспортерами, а также более объемные продажи Банком России юаней - следствие сокращения в два раза (до 5,5 млрд руб.) объемов покупки Минфином иностранной валюты/золота и праздников", - указывает эксперт.

Цены на нефть начали умеренно расти днем в понедельник.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск подорожали на 0,56%, до $83,24 за баррель. Фьючерсы на WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,66%, до $78,77 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 0,2%, тогда как WTI подорожала на аналогичную величину.

В ближайшей перспективе геополитические риски будут поддерживать котировки у уровней в районе $85 за баррель, однако эти риски постепенно ослабевают, а предложение продолжает превышать спрос, полагают эксперты.

Тем временем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США снизилось на три и составило 496 единиц. Число газовых установок увеличилось на одну, до 103.