08 мая 2024 года 19:04
Цены евробондов РФ в среду продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на возобновившееся снижение UST
Москва. 8 мая. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду вновь продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на возобновившееся снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка сузились.
Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 5 базисных пунктов - до 69,32% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт, составив 9,04% годовых). Облигации с погашением в 2042 году подешевели на 2 базисных пункта - до 68,92% от номинала (доходность увеличилась на 0,5 базисного пункта, составив 8,88% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 2 базисных пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене также 2 базисных пункта, подешевев до 57,18% от номинала (доходность выросла на 0,5 базисного пункта, до 9,95% годовых).
Евробонды РФ с погашением в 2026 году не продемонстрировали за день ярко выраженной динамики - их котировки остались на уровне 79,33% от номинала (доходность выросла на 3 базисных пункта, составив 16,99% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году упали в цене на 20 базисных пунктов - до 72,65% от номинала (доходность увеличилась на 12 базисных пунктов - до 15,42% годовых). Вместе с тем евробонды РФ с погашением в 2029 году подорожали на 3 базисных пункта, до 67,67% от номинала (их доходность не изменилась, составив 13,16% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла за день на 148 базисных пунктов - до 68,31% от номинала.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 8 мая была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в среду возобновили снижение, отыгрывая последние заявления представителей американского ЦБ.
В отсутствие важных статданных американский долговой рынок продолжает оценивать перспективы денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС). По данным CME FedWatch, трейдеры ждут сохранения процентных ставок на июньском и июльском заседаниях, а первое снижение ставки, по их мнению, состоится в сентябре. Вероятность такого развития событий в первый осенний месяц, судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, составляет 65,2%.
Глава Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари накануне дал понять, что не исключает и возможности повышения базовой ставки. "Планка для подъема ставки довольно высока", однако потенциал ее подъема не бесконечен, приводит его слова MarketWatch. Кашкари отметил, что поддержит повышение ставки ФРС, если инфляция в США вновь начнет выглядеть устойчивой.
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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