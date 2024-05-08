Рынок акций РФ утром превысил 3435п по индексу МосБиржи во главе с "Системой" на ослаблении рубля

Москва. 8 мая. Рынок акций РФ утром в среду растет по большинству рублевых цен blue chips на фоне ослабления рубля, в то время как настроения на внешних фондовых площадках ухудшились и просела нефть (Brent откатилась в район $82,2 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 3435 пунктов во главе с бумагами АФК "Система".

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3436,42 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1180,5 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,1%.

Доллар подорожал до 91,7 рубля (+0,59 рубля).

Выросли в цене акции АФК "Система" (+2,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,8%), бумаги "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,5% и +0,5% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,3% и +0,5% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,1%).

Подешевели акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,1%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", в среднесрочной перспективе российский рынок, вероятно, продолжит восходящий тренд: предполагается достижение уровня 3600 пунктов по индексу МосБиржи.

Ожидания смягчения монетарной политики ЦБ РФ будут позитивно сказываться на котировках акций компаний. Тем не менее, с учетом дивидендного сезона, когда по компаниям проходят "отсечки", индекс может двигаться в боковой формации, полагают эксперты.

Новости от "Транснефти" (MOEX: TRNF) умеренно позитивны с учетом перехода на две выплаты дивидендов в год. "У нас нейтральный взгляд на привилегированные акции "Транснефти", которые торгуются с мультипликатором P/E, равным 4,3x в период 2024-2025 годов, что на 14% ниже долгосрочного среднего уровня, отмечают эксперты "БКС МИ".

По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон в среду можно назвать умеренно негативным: цены на нефть снижаются, настроения на мировых фондовых площадках стали ухудшаться.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI обновили очередные минимумы с марта $82,43 и $77,58 за баррель соответственно. Цены подтверждают риски развития нисходящего движения в условиях потери недавних "бычьих" драйверов, которое может увести котировки Brent в район $75 за баррель (нижняя полоса Боллинджера недельного графика). Американский институт нефти при этом сообщил о росте запасов "черного золота" в стране на прошлой неделе на 509 тыс. баррелей против ожиданий сокращения показателя на 1,43 млн баррелей.

Предпраздничный день в РФ ожидается достаточно спокойным на события, из которых можно отметить обсуждение акционерами "Акрона" (MOEX: AKRN) дивидендов за 2023 год с доходностью 2,45%, напомнила Кожухова.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", последние несколько торговых сессий рынок демонстрирует однотипную внутридневную динамику: просадка индексов в первой половине дня привлекает покупателей, и индексы восстанавливаются во второй половине дня.

В среду будет обнародован протокол апрельского заседания Банка России по вопросам денежно-кредитной политики. В ходе пресс-конференции по итогам заседания глава регулятора Эльвира Набиуллина заявляла, что устойчивость российской экономики к жесткой денежно-кредитной политике не исключает потенциального повышения ставки в дальнейшем, учитывая существующие проинфляционные риски. Инвесторы на рынке акций пока склонны не обращать внимания на жесткую риторику регулятора, тем не менее, нельзя исключать, что протокол заседания может несколько охладить настроения на фондовом рынке.

По оценке руководителя отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, утро среды не выглядит радостным: нефть Brent откатилась ниже $83 за баррель, тестируя эту поддержку на прочность. Ухудшение геополитической ситуации и выходной в РФ в четверг также будут сдерживать от активных покупок.

Акции "ЛУКОЙЛа" накануне смогли компенсировать часть потерь после отсечки дивидендов, и есть надежды, что бумаги быстро закроют образовавшийся "гэп". От "ЛУКОЙЛа" в дальнейшем можно ожидать высоких выплат, и не исключено, что дивидендная доходность акций НК за год будет на уровне безрисковой ставки, чего можно ожидать лишь от единичных эмитентов, полагает Антонов.

По оценке эксперта, у "ЛУКОЙЛа" есть около 0,8 трлн руб., которые компания планировала направить на выкуп своих акций у иностранных акционеров. Если выкуп состоится, то число акций уменьшится и прибыль на одну акцию будет больше. Если не состоится - то эта "кубышка" может быть направлена на дивиденды, считает Антонов.

Благодаря устойчивости акций "ЛУКОЙЛа" индекс МосБиржи даже не стал тестировать поддержку 3400 пунктов. Также сильно выглядели акции черных металлургов, от которых можно ожидать высокой дивдоходности в целом по 2024 году, отмечает эксперт.

Таким образом, пока все говорит о сохранении настроя основной массы инвесторов на рост и выкуп ценовых просадок, хотя нет уверенности, что такая ситуация продлится долго, полагает Антонов.

По оценкам аналитиков Промсвязьбанка (MOEX: PSKB), в среду индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 3420-3450 пунктов.

"Сильного движения индекса не ждем, но отдельные бумаги могут пользоваться спросом. Предпочтение отдаем акциям "Транснефти", "Соллерса" (MOEX: SVAV), и возможно, VK (MOEX: VKCO). Именно бумаги VK могут в ближайшее время быть заметно лучше рынка - многое будет зависеть от отчетности за I квартал", - полагают аналитики.

В США во вторник выросли индексы акций Dow Jones (+0,1%) и S&P 500 (+0,1%), но снизился Nasdaq (-0,1%).

Трейдеры оценивали корпоративные новости и заявления президента Федерального резервного банка Миннеаполиса Нила Кашкари. На конференции Института Милкена он дал понять, что не исключает возможности повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС), если инфляция в США вновь начнет выглядеть устойчивой.

Слабые статданные по американскому рынку труда, опубликованные в минувшую пятницу, повысили оптимизм трейдеров в отношении возможного смягчения денежно-кредитной политики ФРС в этом году, что оказывало поддержку фондовому рынку в последние дни.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность ее снижения Федрезервом в сентябре в настоящее время оценивается трейдерами в 67% против 45,9% неделю назад, по данным CME FedWatch.

В Азии в среду преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 1,6%, австралийский ASX Australia подрос на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский индекс Shanghai Composite просел на 0,6%, гонконгский Hang Seng потерял 0,9%), подросла Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,3-0,7%) и стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы топчутся на уровне вторника).

В среду трейдеры продолжают следить за визитом председателя КНР Си Цзиньпина в Европу и оценивают корпоративные новости, в том числе финансовые отчеты компаний.

Объем промышленного производства в ФРГ в марте понизился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Федеральное статистическое управление страны (Destatis). Аналитики в среднем прогнозировали снижение показателя на 0,6%, по данным Trading Economics.

Трейдеры занимают выжидательную позицию перед публикацией ряда важных статданных по экономике КНР, отмечает Trading Economics. В четверг Главное таможенное управление Китая обнародует отчет о внешней торговле за апрель, а в субботу Государственное статистическое управление страны опубликует данные о динамике потребительских цен и цен производителей за прошлый месяц.

На нефтяном рынке утром в среду цены продолжают сползать вниз. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в среду составила $82,18 за баррель (-1,2% и -0,2% накануне), июньская цена WTI - $77,37 за баррель (-1,3% и -0,1% во вторник).

Рынок отреагировал снижением на заявления вице-премьера РФ Александра Новака о том, что страны ОПЕК+ анализируют возможность увеличения добычи нефти. "Это зависит всегда от текущей ситуации, баланса спроса-предложения. Все анализируется. Сейчас прогнозировать ничего не надо, надо смотреть, как рынок себя чувствует", - сказал он "Интерфаксу".

Кроме того, инвесторы оценивают сигналы об изменении запасов энергоносителей в США. По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), за неделю по 3 мая резервы нефти в Штатах выросли на 509 тыс. баррелей.

Официальные сведения Минэнерго США будут опубликованы в среду в 17:30 МСК. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают, что эти данные укажут на сокращение запасов нефти на 1,43 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Ютэйр" (MOEX: UTAR) (+7,8%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (+5,1%), ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (+4,1%), ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (+4%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+3,9%), ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (+3,6%).

Подешевели акции банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (-3,5%), ПАО "ММЦБ" (MOEX: GEMA) (-3,5%), расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (-3%), "префы" "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 12,12 млрд рублей (из них 2,03 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,91 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 1,28 млрд рублей на расписки OZON).