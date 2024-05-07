"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Pfizer Inc. с прогнозной стоимостью $40,4 за штуку, что предполагает потенциал роста 44,3% от текущего уровня, на фоне опубликованной отчетности эмитента за первый квартал текущего года, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

"Фармгиганту удалось весьма уверенно превзойти прогнозы по финансовым результатам за первый квартал. Мы считаем, что негативный эффект от сокращения продаж вакцины Comirnaty и антиковидного препарата Paxlovid уже заложен в цену акций, и отскок от дна состоялся ранее в текущем году. Компания даже подтянула вверх прогноз по чистой прибыли на акцию на 2024 год по итогам первого квартала, - отмечает эксперт. - Полагаем, что ожидаемый рост выручки и прибыли в 2024 году поможет акциям предпринять отскок, поскольку текущая цена бумаг эмитента редкостно низкая и является находкой для консервативного инвестора. Pfizer значительно недооценена с фундаментальной точки зрения - торгуется с дисконтом в размере 44,3% относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E, EV/EBITDA, P/S и (NTM)".

Pfizer Inc. - одна из крупнейших в мире фармацевтических компаний, ее линейка экспериментальных препаратов одна из самых сильных и диверсифицированных в биофармацевтическом секторе. Деятельность эмитента подразделяется на несколько направлений: терапия внутренних болезней, воспалительные заболевания и иммунология, онкология, редкие заболевания, вакцины, инфекционные заболевания.

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