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07 мая 2024 года 11:38

Рынок акций РФ утром просел на отсечке "ЛУКОЙЛа", выросла "Транснефть" на дивидендных новостях

Москва. 7 мая. Рынок акций РФ утром во вторник просел по индексам из-за дивидендного "гэпа" в акциях "ЛУКОЙЛа", однако в целом динамика blue chips смешанная на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и стабилизации нефти (Brent торгуется у $83,4 за баррель) из-за геополитических рисков на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи просел в район 3420 пунктов, выросли "префы" "Транснефти" на дивидендных новостях.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3420,3 пункта (-0,5%, минимум сессии - 3405,82 пункта), индекс РТС - 1183,51 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 3,1%.

Доллар просел до 91,01 рубля (-0,34 рубля).

Подешевели акции "ЛУКОЙЛа" (-3,1%, до 7721 рубля; дивиденды за 2023 год - 498 рублей на бумагу), на старте торгов бумаги падали на 5%.

Также снизились акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,1%).

Подорожали "префы" "Транснефти" (+2,4%, до 1636 рублей).

Совет директоров "Транснефти" в ближайшее время рассмотрит рекомендации по дивидендам, сообщил "Интерфаксу" глава компании Николай Токарев.

"В принципе, они (дивиденды - ИФ) будут неплохие, потому что результаты по году были неплохие - и выручка серьезно подросла", - сказал он, утвердительно ответив на вопрос, будут ли дивиденды за 2023 год выше, чем в 2022 году. Токарев также подтвердил, что обсуждается вопрос о переходе "Транснефти" на выплату дивидендов дважды в год.

Также выросли акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,9%), бумаги "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,7%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,4%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (+0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1% и +0,2% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,1%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", индекс МосБиржи просел на фоне дивидендной отсечки у индексного тяжеловеса "ЛУКОЙЛа". Индикатор на старте торгов опускался к уровню 3400 пунктов, однако не стоит забывать, что дополнительная ликвидность, которая поступит на российский рынок в виде реинвестированных дивидендов, будет иметь позитивное влияние в дальнейшем. Поэтому среднесрочный растущий тренд остается в силе, но пока идет сезон дивидендных выплат, индекс МосБиржи, скорее всего, будет торговаться в боковике, полагают эксперты "БКС МИ".

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, предыдущие две дивидендные отсечки бумаги "ЛУКОЙЛа" завершали торги выше уровня открытия. Однако, учитывая слабость акций Сбербанка и "Газпрома", вряд ли индекс МосБиржи сможет завершить вторник сильно выше отметки 3400 пунктов. Кроме того, не стоит забывать о том, что впереди длинные выходные, из-за чего активность инвесторов останется сниженной, напомнил аналитик.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова также отметила давление на рынок дивидендного "гэпа" по акциям "ЛУКОЙЛа", которые обладают максимальной долей в индексе МосБиржи (более 15%). Вторник в целом не ожидается насыщенным на события днем, а за рубежом будут ждать новых макроэкономических сигналов вблизи важных среднесрочных сопротивлений по индексам США и Европы. Активность в РФ в ближайшие две сессии может быть пониженной перед дополнительным выходным днем 9 мая. В целом инвесторы продолжают ждать дивидендных объявлений, многие из которых должны состояться в нефтяном секторе, отмечает аналитик.

Как отмечает руководитель отдела инвестиционного консультирования компании "Алор Брокер" Алексей Антонов, слабая нефть и обострение геополитики - не лучшее время для роста рынка акций.

С начала недели давление на рынок оказали просевшие тяжеловесные акции "ЛУКОЙЛа", причем многие инвесторы решили в них зафиксировать прибыль еще накануне "отсечки" и не выходить на выплату дивидендов, что в текущей ситуации вполне оправданно. На старте торгов во вторник индекс МосБиржи опускался в район 3400 пунктов, где проходит техническая поддержка - очень важно ее удержать, чтобы сохранить настрой на возобновление роста, считает эксперт.

Также важна для будущего и динамика акций "ЛУКОЙЛа" в ближайшие дни. В зависимости от величины дивидендного "гэпа" этой бумаги и попыток его закрытия можно будет судить о соответствующих динамиках других высоколиквидных бумаг после дивидендных отсечек, полагает Антонов.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", помимо дивидендных историй на рыночных настроениях отражается геополитика. ЕС планирует ввести эмбарго на инвестиции и поставки товаров и услуг для отечественных проектов по производству СПГ, включая проекты "НОВАТЭКа" - "Арктик СПГ" и "Мурманский СПГ". Котировки акций "НОВАТЭКа" в значительной степени уже учитывают риски санкций, но при этом не учитывают высокий спрос на СПГ со стороны азиатских потребителей и все еще высокую зависимость ЕС от российского СПГ, полагают аналитики.

Тем временем, Минфин РФ сообщил о сокращении ежедневного объема покупок валюты и золота с 8 мая по 6 июня в 2 раза - до 5,55 млрд руб. по сравнению с 11,2 млрд руб. в предыдущие 30 дней. В апреле отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов (НГД) от ожидаемых составило минус 72,65 млрд руб., а в мае министерство планирует получить 183,58 млрд руб. Соответственно, на разницу между этими величинами будут осуществляться покупки валюты в ФНБ. Вместе с тем, Банк России будет самостоятельно продавать 11,8 млрд руб. в день. Таким образом, ежедневные продажи валюты составят 6,25 млрд руб. по сравнению с 600 млн руб. месяцем ранее. В масштабах среднедневного оборота торгов эта сумма незначительна и соответствует примерно 1,8% от объема торгов в понедельник на уровне 352 млрд руб. по долларам США, евро и юаням в рублях. Поэтому существенной поддержки рублю валютные операции не окажут, полагают эксперты компании "Цифра брокер".

В США накануне индексы акций выросли на 0,5-1,2% на фоне заявлений руководителей ФРС.

Глава Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс заявил в понедельник, что решения о снижении процентных ставок будут приниматься исходя из поступающих данных, тем самым дав понять, что в ближайшее время этого не ожидается, пишет Trading Economics.

Его коллега из ФРБ Ричмонда Томас Баркин тем временем выразил уверенность в том, что инфляция достигнет 2% после того, как эффекты от высоких процентных ставок проявятся в полной мере.

В отсутствие важных статданных на этой неделе участники рынка будут следить за итогами заседаний центробанков Великобритании, Австралии и Швеции, а также за заявлениями представителей ЦБ.

В Азии во вторник также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,6%, австралийский ASX Australia - на 1,4%, южнокорейский Kospi - на 2,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng теряет 0,6%), подросла Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE растут на 0,02-0,6%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы потеряли в пределах 0,15%).

Резервный банк Австралии во вторник сохранил ключевую процентную ставку на уровне 4,35% годовых. Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков. Ставка остается на этом уровне с ноября 2023 года. До этого австралийский ЦБ поднял ставку в общей сложности на 425 базисных пунктов за два года.

В Гонконге трейдеры фиксируют прибыль после того, как индекс Hang Seng завершил "в плюсе" десять сессий подряд и достиг максимума за восемь месяцев, пишет Trading Economics.

Объем заказов промышленных предприятий Германии в марте снизился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило статистическое управление страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,5%, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке утром во вторник цены стабилизировались, трейдеры оценивают ситуацию на Ближнем Востоке.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК во вторник составила $83,36 за баррель (+0,04% и +0,5% накануне), июньская цена WTI - $78,47 за баррель (-0,01% и +0,5% в понедельник).

Израиль не отказывается от планов по проведению операции в Рафахе, намерен тем самым оказать давление на движение ХАМАС, сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление офиса израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

"Израильский военный кабинет единогласно проголосовал за продолжение подготовки операции в Рафахе с целью военного давления на ХАМАС для прогресса в освобождении заложников и достижении целей войны", - цитирует издание заявление канцелярии.

Согласно ему, недавний ответ ХАМАС на мирные инициативы не удовлетворяет Израиль. Нетаньяху ранее заявил, что ХАМАС выдвинул неприемлемые требования, в частности, установление постоянного режима прекращения огня.

Кроме того, Saudi Aramco в минувшие выходные сообщила, что поднимет цены на нефть для азиатских покупателей в июне. Стоимость основного сорта, поставляемого в Азию, - Arab Light - увеличится на $0,9 за баррель. В результате он будет стоить на $2,9 больше, чем корзина нефти Омана и Дубая, говорится в сообщении Saudi Aramco.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции "М.Видео" (MOEX: MVID) (-8%, до 189,8 рубля), ПАО "Ютэйр" (MOEX: UTAR) (-4%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (-3,8%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (-3,2%).

Акции "М.Видео" упали на фоне информации в материалах компании, что совет директоров "М.Видео-Эльдорадо" планирует 7 мая обсудить увеличение уставного капитала посредством размещения дополнительных обыкновенных акций.

Выросли акции МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+4,8% и +9,8% "префы"), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+3,9%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+2,6%), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (+2,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 22,23 млрд рублей (из них 10,97 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 2,01 млрд рублей на "префы" "Транснефти" и 1,38 млрд рублей на акции "ТКС Холдинг").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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