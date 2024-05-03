SberCIB подтверждает оценку "держать" для акций Аэрофлота

SberCIB Investment Research подтверждает оценку "держать" для акций "Аэрофлота", сообщается в материале аналитиков Георгия Иванина и Никиты Ковалева.

"США в среду включили в санкционный список SDN дочернюю компанию "Аэрофлота" - авиакомпанию "Победа". В целом мы считаем эту новость негативной для котировок акций "Аэрофлота". На наш взгляд, риск того, что эмитент и другие российские авиакомпании могут быть включены в SDN-список, растет, и это может произойти после полного завершения страхового урегулирования и получения иностранными лизинговыми компаниями всех компенсаций за свои самолеты", - указывают эксперты инвестбанка.

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