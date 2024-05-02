Рынок акций РФ упал к 3440п по индексу МосБиржи на бумагах "Газпрома" и "Мечела"

Москва. 2 мая. Рынок акций РФ на первых майских торгах снизился по большинству blue chips из-за фиксации прибыли игроками на фоне новых антироссийских санкций США, смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и упавшей с конца апреля нефти (Brent торгуется у $83 за баррель). Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля откатился в район 3440 пунктов, при этом лидерами снижения выступили бумаги "Газпрома" (-3,6%) после выхода слабого финотчета за 2023 год по МСФО, а также акции "Мечела" (-4,5%) из-за сомнений в способности компании выплатить годовые дивиденды.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3442,83 пункта (-0,8%), индекс РТС - 1177,96 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже снизились в пределах 2,4%.

Доллар к 18:50 МСК стоил 92,06 рубля (-1 рубль), днем курс падал до 91,74 руб./$1.

Акции "Газпрома" подешевели до 157,65 рубля (-3,6%) - уровня месячной давности.

Чистый убыток "Газпрома" по международным стандартам за 2023 год составил 629 млрд рублей по сравнению с чистой прибылью в 2022 году в размере 1,226 трлн рублей, говорится в отчете компании. Аналитики в своих прогнозах накануне публикации отчетности прогнозировали финансовый результат 2023 года в интервале от 896 млрд рублей до символического убытка в 28 млрд рублей. В среднем представленные прогнозы сошлись на уровне 447 млрд рублей.

EBITDA (как сумма "прибыли от продаж" и "амортизации") составила 618,369 млрд рублей после 2,798 трлн рублей в 2022 году. Усредненное ожидание прогнозов участников консенсуса "Интерфакса" сложилось на уровне 1,972 трлн рублей.

Подешевели также акции "Мечела" (-4,5% и -3,1% "префы").

"Мечел", скорее всего, не будет выплачивать дивиденды по итогам 2023 года: суммы чистых активов (СЧА) компании на конец I квартала недостаточно, чтобы осуществить выплаты владельцам привилегированных акций в соответствии с уставом, считают аналитики телеграм-канала "Мои инвестиции".

Также снизились в четверг акции ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-2,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,5%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-1,2%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,1%), бумаги "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5% и -0,1% "префы"), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4% и -0,4% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,3%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (-0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%).

Подорожали акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%).

В среду, 1 мая, власти США ввели новые санкции, связанные с Россией, против примерно 300 физических и юридических лиц, сообщил американский Минфин.

В частности, под санкции подпала авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот"), автозавод "Урал", Брянский автомобильный завод, Ярославский моторный завод, Фрязинский завод мощных транзисторов, Владимирский завод прецизионных сплавов и завод "Протон". Среди подпавших под санкции компаний - "Сибантрацит", компании из группы IBS и "Группа Астра" (MOEX: ASTR).

Сама "Группа Астра" (+1,4%) сообщила, что введение в отношении нее санкций на бизнесе группы никак не скажется, поскольку она работает в России, разработки базируются внутри страны, все технологические процессы абсолютно независимы от других юрисдикций.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, в первые рабочие дни между майскими праздниками многие из участников рынка, скорее всего, предпочтут отказаться от активных действий, что будет сказываться на объемах и результатах торгов. Торги в четверг подтвердили эти ожидания, индекс МосБиржи откатился ниже 3450 пунктов.

Свой относительный негатив внесли новости о составе нового пакета антироссийских санкций США. Так, ожидается, что основной его целью будет энергетический сектор, в частности, проекты, связанные с добычей природного газа и нефтью. На этом фоне с самого утра теряли в стоимости акции "НОВАТЭКа", "Роснефти" и "Сургутнефтегаза". Сильнее углеводородных компаний снижались только котировки акций авиакомпании "Аэрофлот", так как под санкции подпал ее лоукостер - авиакомпания "Победа".

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, акции "Газпрома" выступили локомотивом снижения рынка из-за неожиданного чистого убытка концерна за 2023 год.

Отчетность "Газпрома" по МСФО за 2023 год оказалась неожиданно плохой. Выручка группы упала на 27% (до 8,54 трлн руб.) из-за падения вдвое выручки от продаж газа в связи со значительным сокращением экспорта трубопроводного газа в Европу, а рост доходов от продаж нефти и нефтепродуктов (то есть доходов, преимущественно, "Газпром нефти") не смог компенсировать падение выручки от реализации газа, отметила аналитик. Операционный убыток Газпрома в 2023 году составил 364 млрд руб. против положительной операционной прибыли годом ранее. Чистый убыток, относящийся к акционерам компании, составил 629 млрд руб., также отметила аналитик.

То есть из отчетности "Газпрома" стало ясно, что китайский рынок пока не помог концерну компенсировать потерю значительной доли на европейском рынке газа (включая поставки трубопроводного газа и СПГ), которая упала с 36% в 2021 году до 13% в 2023 году, то есть в 2,8 раза за два года, констатирует Мильчакова. В то же время капитальные вложения "Газпрома" в 2023 году выросли на 10% (до 3,12 трлн руб.) или почти до 37% от совокупной выручки группы, что негативно повлияло на свободный денежный поток, полагает эксперт.

"Результаты группы "Газпром" за 2023 год в итоге оказались значительно хуже ожиданий консенсуса аналитиков, который не прогнозировал чистого убытка газового гиганта, да еще в таком огромном размере. Это означает, что акционеры "Газпрома" рискуют опять не дождаться дивидендов, уже по итогам 2023 года, несмотря на сделанные ранее обнадеживающие заявления менеджмента, поэтому инвесторы и начали продавать бумаги", - пояснила Мильчакова.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, индекс МосБиржи снижается вторую торговую сессию подряд, не удержав отметку 3450 пунктов на фоне упавшей нефти и укрепления рубля. Динамику лучше рынка показал электроэнергетический сектор, где потери оказались меньше, чем в остальных сегментах.

Результаты последнего заседания Федрезерва США, скорее всего, мало повлияют на динамику внешних финансовых рынков. В условиях повышенной неопределенности инвесторы продолжат следить за макроэкономической статистикой (инфляцией, рынком труда, потребительскими расходами) и новыми комментариями представителей ФРС США.

Нефть Brent опустилась в район $83 за баррель, но остается в рамках прогнозируемого диапазона на текущий год в $80-90 за баррель. Давление на котировки оказывает укрепление американской валюты после заседания ФРС, на котором регулятор ужесточил свою риторику относительно будущей монетарной политики. Также трейдеров не радует значительный рост запасов нефти в США, который подтвердило Минэнерго в среду, отмечает Федосов.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова отметила рост расписок Qiwi (MOEX: QIWI) (+21%) на фоне новостей о неспособности Агентства по страхованию вкладов добиться отмены сделки по продаже группой Qiwi российского АО "Киви". Акционеры "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,9% и +2,1% "префы") ждут объявления о дивидендах за 2023 год. Компания в феврале сообщила о чистой прибыли за 2023 год по МСФО, относящейся к акционерам, в размере 177,4 млрд руб. По РСБУ в 2023 году "Башнефть" заработала 167,4 млрд руб., что на 54,9% выше показателя прошлого года. По итогам 2022 года компания выплатила дивиденды с доходностью порядка 9,5-12% по обыкновенным и привилегированным акциям, напомнила аналитик.

На зарубежных фондовых площадках участники продолжают оценивать итоги заседания ФРС, которые нельзя назвать "голубиными". Американский регулятор сохраняет настрой на борьбу с инфляцией, что сдвигает сроки начала снижения процентных ставок. Рубль вернулся к повышению на фоне планов поддержания жестких денежно-кредитных условий в РФ в ближайшие месяцы и дальнейших продаж валютной выручки экспортерами. На рынке акций продолжают ждать дивидендных новостей, заключила представитель "Велес Капитала".

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, дивидендный сезон будет сдерживать рынок от сильного снижения. Просадку индекса стоит ожидать 7 мая из-за дивидендной отсечки "ЛУКОЙЛа" (падение индекса может составить порядка 1%). Таким образом, отката рынка ниже 3400 пунктов по индексу МосБиржи не ожидается.

В США в среду индексы акций изменились на 0,2-0,3%. Федрезерв ожидаемо сохранил процентную ставку в диапазоне 5,25-5,5% годовых, что является максимумом за 23 года с июля прошлого года.

В заявлении по итогам заседания ФРС появилась фраза, что "в последние месяцы не наблюдалось дальнейшего прогресса в достижении поставленной ФРС цели по инфляции в 2%". Глава американского ЦБ Джером Пауэлл на пресс-конференции также отметил, что инфляция в США все еще слишком высока, и дальнейший прогресс в ее снижении не гарантирован.

Руководство Федрезерва не считает целесообразным понижать ставку до тех пор, пока не будет большей уверенности в том, что инфляция устойчиво приближается к 2%. По словам Пауэлла, вполне вероятно, что Федрезерву потребуется больше времени, чем ожидалось ранее, для того чтобы обрести эту уверенность и начать уменьшение ставки. "Я не знаю, сколько времени это займет", - добавил он.

Котировки фьючерсов на размер процентной ставки указывают на то, что трейдеры теперь ожидают от ФРС первого ее снижения в ноябре. По их оценкам, высока вероятность того, что этот шаг станет единственным в 2024 году.

В Азии в четверг также наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский ASX Australia вырос на 0,2%, южнокорейский Kospi снизился на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,5%), в Европе также нет единого вектора (индексы DAX и CAC 40 просели на 0,2-0,6%, FTSE подрос на 0,7%), но "плюсуют" США (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,4-0,6%).

Биржи материкового Китая в четверг были закрыты в связи с праздниками по случаю Дня труда.

Индекс потребительского доверия в Японии в апреле снизился до минимальных за три месяца 38,3 пункта с максимальных с апреля 2019 года 39,5 пункта в марте, по данным правительства страны. Эксперты в среднем прогнозировали подъем до 39,7 пункта, отмечает Trading Economics.

На нефтяном рынке вечером в четверг цены вернулись к снижению после локальной коррекции днем, цены обновляют минимумы с начала марта на фоне статистики о росте запасов в США.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $83,18 за баррель (-0,3% и -3,4% накануне), июньская цена WTI - $78,51 за баррель (-0,6% и -3,6% в среду).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на максимальные с середины февраля 7,26 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 2,5 млн баррелей.

В четверг поддержку нефтяным котировкам оказывали слухи о том, что правительство США готовится пополнить стратегические резервы по цене не выше $79 за баррель, пишет Trading Economics.

Большинство трейдеров и аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, ожидают, что ряд стран ОПЕК+, добровольно сокращающие добычу нефти примерно на 2 млн б/с в I и II кварталах, продлят ограничения, возможно, до конца года.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ и полноформатная министерская встреча пройдут 1 июня. Однако "добровольцы" ОПЕК+ собираются и принимают решения без привязки к датам полноформатных встреч.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже подешевели после отсечки дивидендов за 2023 год акции "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (-15%, до 969 рублей; выплаты 100 рублей на акцию), также просели бумаги "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-15,4%), "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (-9,3%), бумаги ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (-4,7%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (-4%), расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (-4%), акции "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-3,8%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-3,8%).

ПАО "ТГК-2" в 2023 году получило чистый убыток по МСФО в размере 15 млрд 422,6 млн рублей против 836 млн рублей чистой прибыли годом ранее, говорится в отчете компании. Выручка при этом выросла на 6,4% - до 50 млрд 478 млн рублей.

Совет директоров ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (-2,9%, до 385 рублей) рекомендовал акционерам на годовом собрании принять решение о выплате дивидендов за 2023 год из расчета 4,874 рубля на обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании. Дивиденды будут выплачены из чистой прибыли по РСБУ за прошлый год, которая составила 6,167 млрд рублей.

Просели акции SFI (MOEX: SFIN) (-0,9%, до 1568 рубля). Совет директоров компании рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 20,6 руб. на акцию (дивдоходность 1,3% годовых - ИФ), закрытие реестра под выплаты - 17 июня.

Чистая прибыль ПАО "Мостотрест" (MOEX: MSTT) (-0,9%) по МСФО за 2023 год выросла на 27,8%, до 1,06 млрд руб., говорится в отчетности компании. Выручка составила 3,9 млрд руб. (-20,1%).

Выросли расписки Qiwi (+21%), акции "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+14,8%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+8,5%), ПАО "Россети Урал" (MOEX: MRKU) (+6,3%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+3,1%), МКПАО "Лента" (MOEX: LNTA) (+2,9%).

Расписки Qiwi подскочили на новости о том, что Арбитражный суд Москвы отказал Агентству по страхованию вкладов (АСВ, ликвидатор Киви банка) в оспаривании договора купли-продажи акций АО "Киви", а также в признании недействительным договора залога и обременения этих акций.

Акции "Соллерса" выросли после опубликования финансового отчета по МСФО за 2023 год: чистая прибыль составила 4,9 млрд руб. Выручка автопроизводителя была на уровне 82,3 млрд руб., себестоимость продаж - 66,7 млрд руб. Показатель EBITDA по итогам года был на уровне 7,5 млрд руб., рентабельность по EBITDA - 9,2%.

Консолидированная отчетность "Соллерса" за 2022 год не публиковалась, и в отчете за 2023 год компания не приводит динамику финансовых результатов.

Грузооборот группы компаний "Новороссийский морской торговый порт" (MOEX: NMTP) (+1%) в 2023 г. увеличился на 6% по сравнению с 2022 г., до 132,3 млн тонн, сообщается в отчете эмитента.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 56,78 млрд рублей (из них 16,72 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 4,55 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 4,06 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").