Акции Henderson интересны для среднесрочных покупок - ПСБ

Акции Henderson можно рассматривать для инвестиций на среднесрочную перспективу, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Эмитент отчитался за 2023 год по МСФО. Все ключевые показатели выросли. Cтавка на "офлайн" и на "онлайн" обеспечила рост выручки на 35%. За год у Henderson увеличилась и торговая площадь на 11,5% (до 44,6 тыс. кв. м), и выручка как на один салон, так и на один кв. м. Компания также нарастила трафик, хотя товары фэшн-сегмента не являются предметом первой необходимости. В "онлайне" прогресс очевиден: выручка +39% г/г (до 2,87 млрд руб.), причем маркетплейсы обеспечили почти 40%. EBITDA увеличилась вслед за выручкой, а рост чистой прибыли мог быть более внушительным, если бы не убыток в 0,4 млрд руб. по курсовым разницам, - отмечает эксперт в обзоре. - Омниканальная стратегия развития Henderson выглядит актуальной и в текущем году году, причем онлайн-сегмент может еще сильнее "выстрелить". Судя по представленным ранее операционным результатам компании за 1К24, финансовые также будут сильными. Считаем, что бумаги Henderson можно рассматривать для инвестиций на среднесрочную перспективу".

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