Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "покупать" для акций BioMarin Pharmaceutical с прогнозной стоимостью на уровне $115 за штуку, сообщается в материале старшего аналитика инвестиционной компании Ильи Зубкова.

"Совокупная выручка эмитента оказалась ниже консенсуса на 0,4%, рост составил 9% г/г. Рентабельность бизнеса BioMarin улучшилась и может продолжить расти в 2024 году. Главным позитивным сюрпризом отчета стало повышение операционной рентабельности. Рост валовой маржинальности на 1,9 п.п., до 80,7%, и сдержанное увеличение расходов SG&A оказали позитивное влияние на операционную рентабельность, которая в отчетном периоде достигла рекордных для компании 24% (non-GAAP), - отмечает эксперт. - Скорректированная EPS превзошла консенсус на 16%, закрепившись на отметке $0,71. Проведенная реприоритизация расходов R&D и прекращение нескольких ранних клинических программ поддержат рост рентабельности. Компания намерена достичь чистой экономии операционных расходов на $35-40 млн, что стало причиной улучшения "гайденса" менеджмента.

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