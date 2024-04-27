Индекс Мосбиржи, скорее всего, проведет торги субботы вблизи 3450п - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, проведет торговую сессию в субботу вблизи уровня 3450 пунктов, прогнозирует эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Вполне вероятно, что индекс может оказаться немного ниже данного уровня. Впереди длинные выходные, часть инвесторов предпочтут закрыть позиции. Однако сильного снижения не ждем. Препятствовать этому будут предстоящие дивидендные отсечки. Сильное движение могут показать котировки акций "ММК" и "ЭсЭфАй", если будут опубликованы рекомендации советов директоров эмитентов по дивидендам", - указывает аналитик в комментарии.

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