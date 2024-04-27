"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для бумаг Fix Price

"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для депозитарных расписок Fix Price с прогнозной стоимостью на уровне 374,6 рубля за штуку, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

"Вышедший отчет за первый квартал оказался ожидаемо слабым по части рентабельности по EBITDA и чистой прибыли преимущественно на фоне роста расходов на персонал и себестоимости товаров. В то же время тенденции с LFL-показателями улучшились по сравнению с прошлым кварталом, что позволило увеличить темпы роста выручки до 8,8% г/г. При этом основной темой в кейсе Fix Price остается редомициляция в Казахстан. В базовом сценарии она завершится до конца года и может позволить эмитенту возобновить регулярную выплату дивидендов, доходность по которым может составить 10,3% по итогам 2024 года", - указывает эксперт инвесткомпании.

Fix Price - лидер российского рынка среди ритейлеров, оперирующих в сегменте магазинов фиксированных цен. На данный момент компания имеет 6414 магазинов в РФ и ближнем зарубежье.

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