Снижение ставки ЦБР может состояться в сентябре 2024г - SberCIB

Первое снижение ключевой ставки ЦБР может состояться в сентябре 2024 года, к концу текущего года возможно ее снижение до 13% годовых, сообщается в материале аналитика SberCIB Investment Research Игоря Рапохина.

"Банк России вновь сохранил ставку на уровне 16%, но ужесточил тон своих комментариев. Благодаря росту доходов и уверенным потребительским настроениям сохраняется повышенный потребительский спрос, из-за чего замедление инфляции происходит медленнее, чем ожидал регулятор. Инфляция по итогам 2024 года составит 4,3-4,8%, а не 4-4,5%, как прогнозировал ЦБ ранее, - указывает эксперт. - Недостаточное замедление инфляции означает, что снижение ставки начнется позднее и будет более плавным. Это отразилось в новых прогнозах средней ключевой ставки ЦБ: оценка на 2024 год была повышена до 15-16% с 13,5-15,5% ранее, а на 2025 год - до 10-12% с 8-10%".

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