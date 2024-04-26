Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю боковую динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 26 апреля. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали за неделю боковую динамику, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ за пять дней немного сузились.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций 22 апреля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries продемонстрировали в понедельник боковую динамику - участники рынка оценивали ситуацию на Ближнем Востоке.

В последние недели Израиль и Иран обменялись взаимными ударами, спровоцировав опасения по поводу эскалации конфликта в регионе. Однако власти Ирана в итоге заняли довольно сдержанную позицию, отметив отсутствие серьезных последствий израильской атаки и необходимости отвечать новым ударом.

Во вторник котировки US Treasuries умеренно подросли в рамках коррекции в ожидании публикации новой порции важных макроэкономических данных. Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, рынок почти на 100% был уверен, что Федрезерв оставит процентную ставку на текущем уровне - 5,25-5,5% годовых - на заседании, которое пройдет на следующей неделе. Шансы на снижение ставки в сентябре оцениваются трейдерами более чем в 50%, по данным CME FedWatch.

Статданные, опубликованные 23 апреля, показали существенный рост продаж новостроек в США. Продажи новых домов в марте увеличились на 8,8% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 693 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в феврале было реализовано 637 тыс. новостроек, а не 662 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали увеличения продаж в марте до 668 тыс. с ранее объявленного февральского уровня.

Котировки отечественных евробондов в середине недели вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на возобновившееся снижение цен американских казначейских обязательств. Объем заказов на товары длительного пользования в США в марте увеличился на максимальные с ноября прошлого года 2,6% по сравнению с февралем, когда он вырос на пересмотренные 0,7%, сообщило правительство страны. Эксперты в среднем прогнозировали мартовский подъем на уровне 2,5%. Без учета транспорта заказы повысились на 0,2%, как и без учета транспорта и продукции оборонной промышленности.

В четверг умеренное снижение котировок US Treasuries продолжилось на фоне публикации в США предварительного отчета о росте американской экономики и показателе инфляции в I квартале 2024 года. При этом российские еврооблигации вновь не продемонстрировали ярко выраженной динамики. Доходность 2-летних US Treasuries в ходе торгов 25 апреля подскочила на 6 базисных пунктов, составив 4,99% годовых. Показатель для 10-летних бумаг повысился на 5 базисных пунктов, до 4,70%, 30-летних облигаций - на 4 базисных пункта, до 4,82% годовых.

Экономика США в I квартале увеличилась на 1,6% в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете министерства торговли страны, представившего предварительные данные. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 2,5%. Темпы роста ВВП существенно замедлились по сравнению с IV кварталом, когда они составили 3,4%.

Вместе с тем индекс PCE Core (изменение потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, в I квартале вырос на 3,7% относительно предыдущих трех месяцев. В IV квартале прошлого года индекс увеличился лишь на 2%.

"Доходность резко повышается, несмотря на более слабые, чем ожидалось, данные о росте ВВП. Но это объяснимо, с учетом существенно худшей, чем ожидалось, квартальной инфляции, - сказал старший экономист FHN Financial Крис Лоу. - В других обстоятельствах рост ВВП на 1,6% спровоцировал бы слухи о скором смягчении денежно-кредитной политики, но не в этом случае".

Ситуация на рынке базовых активов 26 апреля локально улучшилась, и котировки US Treasuries смогли частично отыграть падение предыдущих двух дней. При этом сектор отечественных евробондов вновь пребывал в безыдейном состоянии.

Расходы населения США в марте выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, доходы - на 0,5%, сообщило министерство торговли в пятницу. Аналитики в среднем ожидали повышения на 0,6% и 0,5% соответственно. Индекс потребительских цен (индекс PCE) в марте повысился на 0,3% и совпал с консенсус-прогнозом. В годовом выражении индикатор увеличился на 2,7%, сильнее ожидавшихся 2,6%. Рост индекса PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в прошлом месяце остался на февральском уровне как в помесячном, так и в годовом выражении - 0,3% и 2,8% соответственно. Индекс PCE Core является ключевым индикатором, который отслеживает ФРС при оценке рисков инфляции.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за неделю всего на 0,01%, до 66,76% от номинала (доходность увеличилась на 2 базисных пункта, составив 9,39% годовых). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в стоимости за пять дней 0,02%, подешевев до 57,07% от номинала (его доходность выросла также на 2 базисных пункта и составила 9,94% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 0,09%, до 66,4% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт, до 9,23% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 4 базисных пункта).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за неделю на 0,02% - до 79,33% от номинала (их доходность выросла на 17 базисных пунктов и составила 16,75% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году снизились в цене на 0,35% - до 72,59% от номинала (доходность увеличилась на 23 базисных пункта и составила 15,3% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году подешевели на 2,3%, до 66,17% от номинала (их доходность выросла на 61 базисный пункт и составила 13,61% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году подросла за неделю на 0,16%, до 66,86% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе будет определяться как общемировым настроем инвесторов на мировых долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Внимание глобальных инвесторов на следующей неделе будет приковано к очередному двухдневному заседанию ФРС США (30 апреля - 1 мая), и заявлениям представителей американского регулятора относительно дальнейшей денежно-кредитной политики. Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.