Рубль в пятницу обновил максимумы с марта к основным валютам перед длительными праздничными выходными и уплатой налогов

Москва. 26 апреля. Доллар США, евро и китайский юань подешевели на Московской бирже по итогам пятницы, при этом в ходе торгов все три валюты падали к уровням начала марта. Рубль вырос к бивалютной корзине, продолжая восходящую динамику последних дней благодаря спросу на рублевую ликвидность перед предстоящими налоговыми выплатами за март и первый квартал и перед длительными выходными из-за празднования 1 Мая.

Курс доллара США составил 91,72 руб./$1 в 19:00 мск, что на 21,75 копейки ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 98,17 руб./EUR1, подешевев на 48,75 копейки. Ранее евро опускался ниже 98 руб. впервые с 6 марта. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 33,9 копейки, до 94,62 руб. Курс китайского юаня упал на 15,3 копейки - до 12,49 руб. Юань опустился ниже 12,5 руб. также впервые с 6 марта.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепился к основным валютам по итогам торгов в пятницу перед предстоящими майскими каникулами и с учетом последних приготовлений компаний-экспортеров к налоговым выплатам за март и первый квартал. Перечисление налогов в бюджет должно произойти сразу после длительных выходных, так как в связи с тем, что 28 апреля выходной день, Федеральная налоговая служба перенесла на 2 мая уплату НДС, налога на прибыль, страховых взносов и НДФЛ.

Кроме того, поддержку рублю продолжает оказывать ожидание официального продления нормы об обязательной продаже валютной выручки крупнейшими российскими экспортерами, введенное президентским указом в минувшем октябре. Ожидается, что оно будет продлено сразу на год, до конца апреля 2025 года, ранее сообщили "Интерфаксу" источники, близкие к финансово-экономическому блоку правительства. Изначально предполагалось, что требование, истекающее в апреле, может быть продлено до конца года.

Росфинмониторинг с момента начала действия указа президента об обязательной продаже валютной выручки экспортерами не наблюдал серьезных нарушений в выполнении этого требования, сообщил в пятницу статс-секретарь - заместитель директора службы Герман Негляд.

"Что касается добросовестности экспортеров российских, они подтвердили свою добросовестность - указ выполняется подавляющим большинством в полном объеме, даже с некоторым превышением. И мы не фиксировали за период действия указа серьезных нарушений, ритмично осуществлялась продажа валютной выручки", - сказал он журналистам.

Рубль не отреагировал на решение совета директоров Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых, так как оно соответствовало ожиданиям аналитиков. ЦБ сохраняет ставку уже третье заседание подряд. Таким образом, ставка остается на одном уровне с 25 декабря прошлого года, когда она была повышена на 100 базисных пунктов с 15%.

Регулятор отмечает, что текущее инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким. "Из-за сохраняющегося повышенного внутреннего спроса, превышающего возможности расширения предложения, инфляция будет возвращаться к цели несколько медленнее, чем Банк России прогнозировал в феврале", - говорится в пресс-релизе по итогам заседания совета директоров.

Возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось ранее.

Следующее заседание совета директоров ЦБ по ставке пройдет 7 июня.

Текущие темпы роста цен к концу 2024 года ожидаются на уровне 4% или даже ниже, сроки возможного начала снижения ключевой ставки будут зависеть от темпов дезинфляции, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам заседания совета директоров ЦБ, на котором он сохранил ключевую ставку на уровне 16%.

"Мы считаем, что к концу года текущие темпы роста цен, имеется в виду, месячные темпы (с поправкой на сезонность - ИФ), будут на уровне 4% (в пересчете на год - ИФ) или даже ниже", - сказала она.

"Что касается вопроса, когда возможно снижение ставки, это зависит от скорости дезинфляции", - прокомментировала глава ЦБ вопрос, означает ли повышение прогноза ЦБ по инфляции на 2024 год до 4,3-4,8% с 4,0-4,5% перенос срока наиболее вероятного начала снижения ставки со II квартала на III квартал.

"Все зависит от того, как это будет происходить в ближайшие месяцы. И конкретную точку - второй, третий квартал (возможного снижения ставки - ИФ) мы не называем. Еще раз - если дезинфляция будет очень медленная, то возможно и сохранение ставки до конца года", - пояснила он позицию ЦБ.

ЦБ РФ по-прежнему считает, что обязательная продажа валютной выручки экспортерами является больше психологическим фактором, рассчитывает, что если это требование будут продлено, то жесткость его обязательств постепенно будет ослабевать, кроме того, заявила Набиуллина на брифинге после заседания регулятора.

По ее словам, основными факторами, которые влияют на курс, являются торговый баланс, а именно экспорт и импорт, которые влияют с лагом, а "также последствия повышения нами ключевой ставки". "Что касается обязательной продажи валютной выручки, мы считаем, что важность этой меры для рынков второстепенна. Скорее она имеет психологическое значение для некоторых экономических субъектов, которые не анализируют торговые балансы", - сказала она.

"Но основное - это фундаментальные факторы. Если мы посмотрим, как продают компании выручку до введения и после введения обязательной продажи, то она практически не изменилась. В январе-феврале они продавали чуть более 91% выручки, но если убрать разовые факторы - выплаты дивидендов и конвертацию, будет где-то 78% - приблизительно на уровне, который был в 2022-2023 годах", - отметила Набиуллина.

"Мы знаем мнение правительства за продление механизма обязательной продажи валютной выручки. Но если это решение (о продлении обязательства обязательной продажи - ИФ) будет принято, то мы рассчитываем, что сама жесткость требований будет постепенно ослабевать, и придет больше понимание, что здесь работают именно рыночные факторы", - заявила глава ЦБ.

"Российский рубль в очередной раз закрывает неделю ускоренным ростом. С открытия на уровне чуть выше уровня 92 за доллар рубль к вечеру пятницу достиг отметки 91,25 за доллар. Причинами укрепления служат технические моменты, связанные с подготовкой экспортеров к налоговым выплатам, приходящимся в этом году на 2 мая. Помимо прочего, рубль может реагировать на решение ЦБ сохранить ставку на уровне 16% дольше, чем планировалось ранее", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке руководитель направления облигационных стратегий Альфа-банка Елизавета Наумова.

"Мы полагаем, что сегодняшнее решение ЦБ совпало с ожиданиями рынка, и поэтому в моменте оно не окажет значимого влияния на курс рубля. В целом сохранение ключевой ставки на высоком уровне 16% в ближайшие месяцы продолжит оказывать поддержку рублю наряду с обязательной продажей валютной выручки для крупнейших экспортеров. Жесткая монетарная политика замедляет кредитование и снижает спрос на импорт (и спрос на валюту). Кроме этого, текущие высокие ставки по рублевым депозитам в 14-16% годовых поддерживают привлекательность сбережений в рублях. Мы ожидаем, что рубль в ближайшие недели останется стабильным и будет торговаться в устоявшемся диапазоне 90-95 за доллар, 97-102 - за евро и 12,4-13,1 - за юань", - отмечает главный аналитик Совкомбанка (MOEX: SVCB) Михаил Васильев.

Нефтяные котировки возобновили рост вечером в пятницу после негативной реакции на публикацию данных об инфляции в США.

Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск подорожали на 0,63%, до $89,54 за баррель. Фьючерсы на WTI на июнь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,57%, до $84,06 за баррель.

Как стало известно в пятницу, индекс потребительских цен (индекс PCE) в США в марте повысился на 0,3% и совпал с консенсус-прогнозом, представленным Trading Economics. В годовом выражении индикатор увеличился на 2,7%, сильнее ожидавшихся 2,6%. В феврале индикатор вырос на 0,3% месяц к месяцу и на 2,5% год к году.

Новые данные вновь заставляют сомневаться в скором снижении процентных ставок Федеральной резервной системы, пишет MarketWatch.

Экономика США в первом квартале увеличилась на 1,6% в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете министерства торговли страны, представившего в четверг предварительные данные. Эксперты в среднем прогнозировали повышение на 2,5%. Темпы роста ВВП существенно снизились по сравнению с четвертым кварталом, когда они составили 3,4%.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 27 апреля на 11,8 копейки, до 92,0134 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,08 копейки, до 98,7187 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в пятницу понизился на 56,67 копейки по отношению к четвергу и составил 91,5417 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 мск опустился на 21,27 копейки, до 91,9144 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 341,947 млн, из которых $842,431 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 499,516 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 49,2 копейки, до 98,2096 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 8,4 копейки, до 98,6002 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 105,798 млн, из которых EUR548,687 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR557,111 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 25 апреля упала на 1 базисный пункт - до 15,59% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла в пятницу на 1 базисный пункт и составила 15,8% годовых, версия на 3 месяца осталась на прежнем уровне - 16,03% годовых. Срочная версия ставки на шесть месяцев поднялась относительно четверга на 1 базисный пункт, до 15,95% годовых.