Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Сбербанка

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 360 рублей за штуку на фоне в целом ожидаемых и нейтральных результатов представленной отчетности эмитента, сообщается в обзоре аналитика Ольги Найденовой.

"Эмитент опубликовал сокращенную отчетность за 1К24 по МСФО. Чистая прибыль составила 397,4 млрд руб, что соответствует ROE в 24%. Размер прибыли оказался в русле наших ожиданий и на 2% выше консенсус-прогноза. Чистые процентные доходы хотя и снизились на 5% к/к, примерно на 2% превысили прогнозы; чистая процентная маржа сократилась на 38 б.к. кв/кв (до 5,88%), но масштаб снижения оказался меньше ожиданий, - констатирует эксперт. - Комиссионные доходы примерно на 2% опередили прогнозы, однако темп роста составил всего 7,6% г/г (в основном из-за увеличения расходов по программе лояльности). Отмечаем, что совокупные доходы Сбербанка за 1К24 на уровне 801,9 млрд руб. включают убытки по прочим статьям в объеме 84,6 млрд руб. Операционные расходы выросли на 25% г/г и оказались в рамках прогнозов, отношение расходов к доходам приемлемое (28,4%)".

"Значительную поддержку финансовому результату эмитента оказало существенно меньшее в сравнении с ожиданиями создание резервов. При этом доля обесцененных кредитов выросла на 0,1 п. п. в квартальном сопоставлении до 3,5%, а покрытие резервами (128,5%) находится на хорошем уровне", - отмечает Найденова в материале.

"В ходе конференц-звонка менеджмент банка сообщил, что пересмотрел в сторону повышения прогноз по росту экономики в 2024 году с 1,7% до 2,8% и понизил ожидания по инфляции. При этом существенно повышены прогнозы роста бизнеса, в первую очередь в рознице. Однако оценки в части отчета о прибылях и убытках пока остались без изменений, в том числе прогноз по ROE (выше 22%), - отмечает аналитик. - Что касается процентной маржи, то, как прокомментировал менеджмент, усиление конкуренции за пассивы на фоне введения норматива Н26 уже по большей части отразилось на показателе, вместе с тем во 2К24 и в 3К24 еще возможно небольшое снижение. При этом по итогам года банк планирует удержать ЧПМ выше 5,7%, чему станут способствовать продолжающаяся девалютизация, высокая доля кредитов по плавающей ставке и возросшая доля розницы".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.