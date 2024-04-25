Цены евробондов РФ в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на очередное падение UST

Москва. 25 апреля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на очередное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 6 базисных пунктов, подорожав до 66,82% от номинала (их доходность не изменилась, составив 9,38% годовых). Облигации с погашением в 2042 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 66,33% от номинала (доходность выросла всего на 1 базисный пункт - до 9,24% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 5 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году также не продемонстрировал ярко выраженной динамики, его котировки остались на уровне предыдущего дня - 57,08% от номинала (доходность - 9,93% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за день всего на 1 базисный пункт - до 79,34% от номинала (их доходность выросла на 7 базисных пунктов, составив 16,72% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене на 1 базисный пункт - до 72,66% от номинала (доходность увеличилась на 4 базисных пункта - до 15,25% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 67,63% от номинала (их доходность выросла на 2 базисных пункта - до 13,07% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 также осталась на уровне предыдущего дня - 66,78% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 25 апреля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries демонстрируют в четверг умеренное снижение, отыгрывая публикацию в США новой порции макроэкономических данных, в частности, предварительного отчета о росте американской экономики и показателе инфляции в I квартале 2024 года.

Доходность 2-летних US Treasuries в ходе торгов 25 апреля подскочила на 6 базисных пунктов, составив 4,99% годовых. Показатель для 10-летних бумаг повысился на 5 базисных пунктов, до 4,70%, 30-летних облигаций - на 4 базисных пункта, до 4,82% годовых.

Экономика США в I квартале увеличилась на 1,6% в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете министерства торговли страны, представившего предварительные данные. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 2,5%. Темпы роста ВВП существенно замедлились по сравнению с IV кварталом, когда они составили 3,4%.

Вместе с тем индекс PCE Core (изменение потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, в I квартале вырос на 3,7% относительно предыдущих трех месяцев. В IV квартале прошлого года индекс увеличился лишь на 2%.

"Доходность резко повышается, несмотря на более слабые, чем ожидалось, данные о росте ВВП. Но это объяснимо, с учетом существенно худшей, чем ожидалось, квартальной инфляции, - сказал старший экономист FHN Financial Крис Лоу. - В других обстоятельствах рост ВВП на 1,6% спровоцировал бы слухи о скором смягчении денежно-кредитной политики, но не в этом случае".