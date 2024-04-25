"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральный взгляд на акции ВТБ на фоне отчета банка по МСФО за первый квартал 2024 года, говорится в комментарии.

"Выручка ВТБ в 1К24 показала отрицательную динамику из-за нерегулярной прибыли от операций с иностранной валютой и разового эффекта от приобретения РНКБ в первом квартале 2023 года, - пишут эксперты. - После проведенных нескольких допэмиссий в прошлом году и, как следствие, увеличения собственных средств группы, уменьшилось значение рентабельности капитала до 22,1% (36,8% за аналогичный период прошлого года). Также падали чистые процентные доходы из-за ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ - маржа составила 2,2% против 3,1% в первом квартале 2023 года".

При этом ВТБ планирует пересмотреть вверх свой прогноз прибыли на 2024 год с текущих 435 млрд рублей, подчеркивается в комментарии. Менеджмент банка также заявил, что намерен провести продажу части заблокированных активов во втором квартале этого года. Полученные средства могут стать источником потенциальных дивидендных выплат в 2025 году.

Аналитики "Тинькофф Инвестиций" сохраняют нейтральный взгляд на акции ВТБ, выделяя в финансовом секторе бумаги Сбербанка на фоне рекомендации наблюдательного совета о выплате будущих дивидендов.

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