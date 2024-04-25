Индекс Мосбиржи, скорее всего, продолжит торги в диапазоне 3400-3460п в четверг- ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, продолжит двигаться в диапазоне 3400-3460 пунктов на торгах в четверг, прогнозирует эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"День "богат" на корпоративные события. Наиболее интересными могут быть публикации финансовой отчетности "ММК", ВТБ и Ozon. При этом объемы торгов должны остаться сниженными, фондовый рынок ждет заседание ЦБ РФ по ключевой ставке (26 апреля)", - указывает аналитик в комментарии.

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