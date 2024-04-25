Возможен частичный выкуп текущей просадки индекса Мосбиржи в четверг - "Алор Брокер"

Возможны попытки частичного выкупа текущей просадки индекса Мосбиржи на торгах в четверг, считает руководитель направления инвестиционного направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов.

"Российский рынок акций в среду продолжил коррекцию, снизившись по индексу Мосбиржи на 0,3%. Таким образом, темп падения замедлился, а сократившиеся почти вдвое обороты торгов говорят об уменьшении "медвежьего" давления. Не исключено, что в четверг мы увидим попытки выкупить часть просадки. Спекулятивно интересны покупки банков (прежде всего Сбербанка). При этом мы не исключаем, что в пятницу-субботу по рынку прокатится еще одна небольшая волна распродаж, связанная с сокращением "лонгов" перед майскими праздниками", - пишет эксперт в комментарии.

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