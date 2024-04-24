"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "МТС" с целевой ценой 354 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина.

"Группа "МТС" во вторник раскрыла решение совета директоров (СД) компании, согласно которому рекомендуется распределить по итогам года дивиденды в размере 35 руб. на акцию, - отмечает эксперт. - Доходность к текущей цене составит более 11%. Также СД оператора утвердил новую дивидендную политику на период 2024-2026 гг. Минимальный уровень выплат в период действия политики будет не менее 35 руб. на акцию в год. Компания при определении финальной суммы дивидендов будет руководствоваться уровнем долговой нагрузки, объемом капитальных затрат и операционным денежным потоком. Параметры определения минимальной суммы выплат остались прежними, хотя предполагалось, что они могут измениться. В предыдущей политике минимальный уровень выплат был определен как 28 руб. на акцию, и группа зачастую превышала его".

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