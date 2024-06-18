Программа IT-ипотеки может завершиться для Москвы и Петербурга

18 июня. FINMARKET.RU - Кабинет министров рассматривает возможность изменения условий выдачи льготных ипотечных кредитов по программе для сотрудников сферы IT, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к правительству. В частности, речь идет о повышении порога по минимальному уровню зарплат, а также исключении из программы Москвы и Санкт-Петербурга, говорит один из них. Курирующий IT вице-премьер Дмитрий Григоренко поручил Минфину и Минцифры до 20 июня проработать вопрос продления льготной ипотеки для IТ-специалистов, сообщил представитель пресс-службы вице-премьера.

Показатели программы были определены по количеству выданных ипотек, уточнил "Ведомостям" представитель Минцифры. "За все время реализации программы ею уже воспользовалось более 70 000 специалистов на сумму 630 млрд руб., что превысило ожидаемые показатели поддержки по итогам прошлого года более чем на 50%. Мы достигли их совместно с банками-участниками в связи с востребованностью IT-ипотеки. В настоящее время мы обсуждаем параметры продолжения программы", – заявил он.

Программа льготной ипотеки для IТ-специалистов действует с июля 2022 г. и должна завершиться 31 декабря 2024 г. По действующим условиям ставка льготной ипотеки для сотрудников российских IT-компаний, аккредитованных в реестре Минцифры, составляет до 5% годовых при первоначальном взносе в 15% от общей стоимости жилья. Максимальный размер субсидируемого государством кредита для жителей городов-миллионников – 18 млн руб., для остальных регионов – 9 млн руб. Разницу между льготной и ключевой ставкой ЦБ (сейчас 16%) правительство покрывало из бюджета.

Получить ипотеку могут сотрудники в возрасте от 18 до 50 лет. Специалистам до 35 лет подтверждать уровень заработной платы было не нужно. Для остальных минимальный порог по зарплате должен был составлять от 70 000 до 150 000 руб. в зависимости от региона.