Траты бюджета на обслуживание госдолга рекордно приросли за квартал

18 июня. FINMARKET.RU - Расходы нагосдолга в России увеличились почти в полтора раза. В январе–марте 2024-го на эти цели направили 519 млрд рублей, следует из доклада Счетной палаты. Такой прирост — наибольший как минимум за 11 лет. Сопоставимые показатели (39% и 42%) были только в 2021 и 2022 годах соответственно. Это связано с увеличением самого объема заимствований до 26 трлн — из-за роста ставок в экономике и ослабления нацвалюты, пишут "Известия".

Эксперты уверены: ситуация с госдолгом под контролем, а рост расходов на его обслуживание не грозит стране дефолтом.

В январе–марте 2024-го из федеральной казны выделили 519 млрд рублей на обслуживание госдолга. Это на 156 млрд, или 43%, больше, чем год назад, отмечается в докладе Счетной палаты (СП) об исполнении бюджета. который изучили "Известия".

Согласно докладу СП, рост расходов на обслуживание госдолга обусловлен прежде всего увеличением общего размера внутренних заимствований. Так, на погашение ценных бумаг (госгарантий и ОФЗ) в I квартале было направлено 493 млрд. Оставшиеся 26 млрд направлены на внешние займы, отмечается в докладе СП.

Увеличение расходов на погашение обязательств в первую очередь связано с ужесточением денежно-кредитной политики, отметила завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Светлана Фрумина. Высокие процентные ставки приводят к тому, что государство размещает ОФЗ с более выгодной доходностью — в итоге увеличиваются выплаты по бумагам, а следовательно, и стоимость обслуживания госдолга, пояснила она. Эксперт напомнила: если в I квартале 2023-го ключевая сохранялась на уровне 7,5%, то сегодня она равна 16%.

Другая причина — ослабление рубля, подчеркнул директор Центра региональной политики ИПЭИ Президентской академии Владимир Климанов. Дело в том, что часть валютных долговых обязательств погасили и это оказалось дороже, чем ранее, из-за изменения курса рубля, объяснил он. Так, в марте 2023-го доллар стоил 77 рублей, а в конце I квартала 2024-го — 92 рубля.

Всё это способствует быстрому наращиванию расходов на обслуживание госдолга — в перспективе трех лет их доля в тратах бюджета, по официальным прогнозам, почти удвоится, отметила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая.

Всего же на обслуживание госдолга в этом году Минфин планирует направить около 2,4 трлн, следует из бюджетного плана. Это выше расходов казны на образование (1,5 трлн) и здравоохранение (1,6 трлн), отметил Владимир Климанов из Президентской академии.

"Впрочем, уровень госдолга России не критичен, чтобы беспокоиться о возможности дефолта. В 2023 году он составлял всего 25,6 трлн, что соответствует 15% ВВП. У России есть возможность занимать и дальше, пока доля госдолга не достигнет предела в 20%", — оценила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Однако Минфин предпочитает ограничивать заимствования из-за их высокой стоимости, без того выросших расходов на обслуживание госдолга и небольшого спроса инвесторов, продолжила эксперт. Привлекать обязательства в валюте у министерства сейчас нет возможностей, но это и уменьшает риски для ведомства как эмитента облигаций, добавила Наталья Мильчакова.

Сейчаснаходится в числе стран с одной из самых низких долей госдолга в ВВП, напомнила эксперт. Критичным показателем для любого государства МВФ называет 80% и выше.