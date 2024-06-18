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18 июня 2024 года 08:49
К 2035 году в РФ будет не хватать почти 4 млн "синих воротничков"
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Александр Река/ТАСС
18 июня. FINMARKET.RU - Профили выпускников российской системы образования не соответствуют потребностям рынка труда РФ - к 2025 году студентов в стране окажется на 2,7 млн больше, чем требуется экономике, пишет "Коммерсант". Максимальный избыток выпускников вузов ожидается по специальностям, связанным с политическими науками, СМИ и библиотечным делом. Выпускников же колледжей и училищ, наоборот, будет не хватать - их дефицит оценивается в 3,6 млн человек, подсчитали в ЦМАКП. Как отмечает "Ъ", выводы ЦМАКП в целом соотносятся с мнением Минтруда - так, в ходе ПМЭФ глава ведомства Антон Котяков заявил, что к 2030 году потребность в кадрах в российской экономике составит 2,4 млн человек и в основном спросом будут пользоваться специалисты рабочих профессий.
Опубликовано Финмаркет
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