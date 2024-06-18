К 2035 году в РФ будет не хватать почти 4 млн "синих воротничков"

18 июня. FINMARKET.RU - Профили выпускников российской системы образования не соответствуют потребностям рынка труда- к 2025 году студентов в стране окажется на 2,7 млн больше, чем требуется экономике, пишет "Коммерсант".

Максимальный избыток выпускников вузов ожидается по специальностям, связанным с политическими науками, СМИ и библиотечным делом. Выпускников же колледжей и училищ, наоборот, будет не хватать - их дефицит оценивается в 3,6 млн человек, подсчитали в ЦМАКП.

Как отмечает "Ъ", выводы ЦМАКП в целом соотносятся с мнением Минтруда - так, в ходе ПМЭФ глава ведомства Антон Котяков заявил, что к 2030 году потребность в кадрах в российской экономике составит 2,4 млн человек и в основном спросом будут пользоваться специалисты рабочих профессий.