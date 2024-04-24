Вероятно сохранение ставки ЦБР на уровне 16% на предстоящем заседании 26 апреля - Россельхозбанк

Вероятно сохранение ключевой ставки Банком России на уровне 16% годовых на заседании 26 апреля, полагает начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Александр Фетисов.

На предстоящем заседании Банка России эксперт ожидает сохранения ключевой ставки на текущем уровне, полагая, что поводов для смягчения риторики немного, а вот для ужесточения - вполне достаточно. Рассматривая отдельные компоненты, на основе которых складывается решение ЦБ по уровню ключевой ставки, Фетисов отметил следующие.

"Инфляция снижается, но медленно: с января по март месячный уровень инфляции снизился с 0,86% в январе до 0,39% в марте. Годовая инфляция устойчиво держится выше отметки 7,7%, а к 15 апреля превысила значение 7,8%. Динамика недельной инфляции выглядит волатильной и утверждать, что она приобрела устойчивый тренд на снижение, преждевременно", - пишет Фетисов.

Экономика в 1К24 сохраняла высокие темпы роста, совокупный внутренний спрос продолжает расти высокими темпами, усиливая проинфляционный эффект.

Ужесточение денежно-кредитных условий в течении всего 1-го квартала пока не приводит к устойчивому снижению кредитования: по последним опубликованным ЦБ данным, корпоративный портфель банковского сектора в марте вырос на 1,8% после увеличения на 0,6% в феврале.

"Таким образом, с большой долей вероятности Банк России вновь сочтет баланс рисков смещенным в сторону проинфляционных и предпочтет сохранить жесткие денежно-кредитные условия, при этом мы не исключаем ужесточения сигнала, - резюмирует эксперт банка. - Полагаем, что в текущих условиях Банк России предпочтет действовать наверняка и прибегнет к смягчению только тогда, когда инфляция будет устойчиво снижаться по всем компонентам несколько месяцев подряд. По итогам заседания, а также по результатам обновления среднесрочного прогноза макроэкономических показателей Банка России, мы не исключаем смещения ожиданий инвесторов по началу цикла снижения ключевой на более поздний срок, то есть на конец третьего - начало четвертого квартала текущего года".

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