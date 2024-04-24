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24 апреля 2024 года 11:44

Рынок акций РФ утром подрос вслед за миром, лидируют металлурги

Москва. 24 апреля. Рынок акций РФ утром в среду демонстрирует смешанную динамику цен blue chips на фоне укрепления рубля и улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть Brent превысила $88,5 за баррель, растут металлы); сдерживающим фактором для "быков" выступают санкционные действия Запада в отношении России. Индекс МосБиржи колеблется вокруг отметки 3440 пунктов, в лидерах роста выступают бумаги металлургов.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3442,51 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1172,25 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,2%.

Доллар просел до 92,52 рубля (-0,61 рубля).

Сенат Конгресса США утвердил пакет законопроектов о дополнительной финансовой помощи Украине, Израилю и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе, следовало из трансляции заседания. В пакет также входит законопроект, предусматривающий возможность введения новых санкций против России, Китая, Ирана, включая передачу конфискованных российских активов Киеву, и блокировку соцсети TikTok, принадлежащей частной китайской компании ByteDance. Теперь документ должен подписать президент США Джо Байден.

Подорожали акции Polymetal (MOEX: POLY) (+2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,4% и +0,4% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,2%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (+0,2%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,2%), бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,1%).

"Северсталь" в рамках мирового соглашения с Федеральной антимонопольной службой по "делу металлургов" может заплатить штраф в размере около 900 млн рублей, пишут "Ведомости" и подтверждают источники "Интерфакса". Как сообщалось, в январе Арбитражный суд Москвы признал законными решение, предписание и штраф ФАС в размере 8,7 млрд рублей в отношении "Северстали" по "делу металлургов", компания подала апелляцию.

Подешевели акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,1% и -0,2% "префы").

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", накопившаяся на российском рынке акций перекупленность привела к закономерной коррекции, которая, скорее, не отражает реального фундаментального положения дел. Предстоящие дивидендные выплаты будут поддерживать индекс МосБиржи и защитят его от сильного отката. В среду нефть продолжает рост, а рубль все также укрепляется после продления требований о продаже валютной выручки, отмечают эксперты.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова также считает, что российский рынок будет готов вернуться к покупкам после коррекции.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI вернулись в район сопротивлений $88,9 и $84 за баррель соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), стабилизация выше которых позволит говорить о восстановлении краткосрочного "бычьего" тренда с перспективой обновления годовых максимумов.

В среду рынок акций РФ пытается отступить от достигнутых накануне локальных минимумов благодаря улучшению настроений за рубежом и близости важных краткосрочных поддержек, стабилизация ниже которых может ускорить фиксацию прибыли. Сбербанк во вторник объявил о рекордных дивидендах за 2023 год в размере 33,3 руб. на акцию с доходностью 10,7%, но рынок воспользовался новостями как поводом для фиксации прибыли. Вечером об итоговых дивидендах за 2023 год объявила также МТС: выплаты составят 35 руб. на акцию с доходностью 11% к текущей цене, при этом компания повысила минимальный размер дивидендов на ближайшие два года с 28 руб. до 35 руб. Скорее всего, инвесторы в РФ будут готовы вернуться к покупкам дивидендных историй после краткосрочной коррекции, полагает Кожухова.

По словам руководителя отдела инвестиционного консультирования компании "Алор Брокер" Алексея Антонова, снижение рынка акций накануне можно объяснить фиксацией прибыли "по факту" по ряду значимых бумаг, а также общим сокращением "лонгов" перед майскими праздниками, что в нынешних геополитических условиях вполне разумно.

"Акции Сбербанка можно продолжать держать в портфелях. Мы не исключаем, что в этом году банковский сектор может стать лидирующей отраслью российской экономики", - отмечает эксперт.

В США во вторник индексы акций выросли на 0,7-1,6% благодаря сильным отчетам ряда крупных компаний за прошедший квартал; подъем S&P 500 (+1,2%) стал максимальным за 2 месяца.

Статданные, опубликованные во вторник, показали неожиданный спад активности в промышленном секторе США и замедление темпов роста в сфере услуг в апреле. Сигналы ослабления экономической активности сужают для Федеральной резервной системы пространство для маневра в плане отсрочки снижения ставки, поэтому статистика была позитивно воспринята рынком.

Внимание рынка на этой неделе также направлено на данные о динамике ВВП США за первый квартал и отчет о доходах и расходах американцев за март, который включает ключевой показатель инфляции (индекс PCE), отслеживаемый Федрезервом.

В Азии в среду также наблюдалась позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,4%, австралийский ASX Australia просел на 0,01%, южнокорейский Kospi вырос на 2%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,1%), "плюсуют" Европа (индексы CAC40, FTSE, DAX растут на 0,1-0,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,01-0,7%).

На нефтяном рынке утром в среду цены сохраняют оптимистичный настрой после уверенного подъема накануне.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК в среду составила $88,59 за баррель (+0,2% и +1,6% накануне), июньская цена WTI - $83,49 за баррель (+0,2% и +1,8% во вторник).

В центре внимания трейдеров остается ситуация на Ближнем Востоке. Кроме того, они ждут данных о запасах энергоносителей в США, которые будут обнародованы министерством энергетики в 17:30 МСК.

Оценки Американского института нефти (API), опубликованные накануне вечером, показали снижение запасов нефти в Штатах на неделе, завершившейся 19 апреля, на 3,23 млн баррелей.

Тем временем, Сенат вслед за Палатой представителей Конгресса США одобрил законопроект, включающий новые санкции в отношении нефтяного сектора Ирана. Санкционный пакет предусматривает, в частности, меры в отношении портов, судов и НПЗ, участвующих в транспортировке или переработке иранской нефти в нарушение американских ограничений. Кроме того, он расширяет вторичные санкции.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (+9,4%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (+9,2%), ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (+8%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+5,8%), Росбанка (MOEX: ROSB) (+5%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (+3%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+2,5%).

Группа "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (+1%) в 2023 году увеличила EBITDA на 23%, до 30,9 млрд рублей, сообщила компания. Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", накануне ожидали этот показатель в диапазоне 28-31 млрд рублей. Чистая прибыль ПАО "Южуралзолото" составила 0,7 млрд рублей против убытка 20,1 млрд рублей в 2022 году. Вопрос о выплате дивидендов совет директоров ПАО "Южуралзолото" рассмотрит в мае и вынесет на годовое собрание акционеров, которое пройдет до конца июня.

Подешевели акции ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (-6,2% и -5,8% "префы"), ПАО "ММЦБ" (MOEX: GEMA) (-4,5%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-4,1% и -8% "префы"), ПАО "Арсагера" (MOEX: ARSA) (-3,3%), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (-3,2%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (-2,5%).

ПАО "Россети Урал" (MOEX: MRKU) (-0,8%) (прежнее название - "МРСК Урала", входит в группу компаний "Россети" (MOEX: FEES)) в январе-марте 2024 года увеличило чистую прибыль по РСБУ в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до 7,97 млрд рублей, говорится в бухгалтерской отчетности компании. Выручка выросла на 5,2% и составила 29,64 млрд рублей.

Чистая прибыль FESCO (-0,7%) по МСФО в 2023 году снизилась на 4%, до 37,8 млрд руб., сообщается в отчете компании. Выручка выросла в прошлом году на 5,7%, достигнув 172 млрд руб.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 15,54 млрд рублей (из них 2,75 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,33 млрд рублей на бумаги "АФК Система" и 1,02 млрд рублей на акции "Яндекса").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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