Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 3400-3460п в ближайшие дни - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет двигаться в диапазоне 3400-3460 пунктов в ближайшие торговые дни, прогнозируют аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Если взять во внимание снижение рынка во вторник и приближающееся заседание ЦБ РФ, то активность инвесторов может быть сдержанной. При условии жесткой риторики регулятора снижение индекса может продолжиться", - отмечают эксперты в комментарии.

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