"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Johnson & Johnson с прогнозной стоимостью на уровне $185,3 за штуку на горизонте года, говорится в обзоре ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

"Акции эмитента за последние шесть месяцев отстают по доходности от американского рынка и отраслей фармацевтики и медтеха на фоне некоторого недоверия инвесторов к изменениям в стратегии компании. Однако мы на данном этапе считаем, что стратегия J&J в достаточной степени прояснилась - топ-менеджмент сосредоточился на наиболее перспективных направлениях развития и распрощался с исторически сложившимся имиджем компании как производителя детских шампуней и присыпки. Бумаги выглядят значительно недооцененными с фундаментальной точки зрения и достойны внимания инвесторов на текущих уровнях", - пишет эксперт в материале.

Johnson & Johnson - международная корпорация, специализирующаяся на разработке и производстве медицинской техники, фармацевтических препаратов и товаров для здоровья.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.