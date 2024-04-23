Рубль днем немного подрастает к бивалютной корзине перед налоговыми выплатами апреля

Москва. 23 апреля. Доллар США дешевеет, евро, напротив, укрепляется на Московской бирже днем во вторник. Несмотря на снижение цен на нефть, рубль повышается к бивалютной корзине в условиях более заметного роста в паре с долларом и с учетом спроса на рублевую ликвидность перед предстоящими налоговыми выплатами за март и первый квартал.

Курс доллара США составил 93,08 руб./$1 в 15:00 мск, что на 38,75 копейки ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 99,44 руб./EUR1, подорожав на 13,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 15,13 копейки, до 95,94 руб. Курс китайского юаня опустился на 4,3 копейки - до 12,81 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует небольшую смешанную динамику в ходе дневных торгов под влиянием разнонаправленных факторов и в ожидании новых драйверов к движению. Участники рынка находятся в процессе подготовки к налоговым выплатам за март и первый квартал и к заседанию Банка России по ключевой ставке, которое состоится в пятницу, 26 апреля.

Перечисление налогов в бюджет должно произойти сразу после длительных майских праздничных выходных. В связи с тем, что 28 апреля выходной день, Федеральная налоговая служба перенесла на 2 мая уплату НДС, налога на прибыль, страховых взносов и НДФЛ.

Игроки анализируют новости, что требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами будет продлено до конца 2024 года. Об этом написала газета "Ведомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников и источники, близкие к правительству и РСПП. Указ, вводящий это требование, был подписан президентом РФ в октябре 2023 года. Его параметры и подробный перечень компаний не раскрывались. Сообщалось лишь, что указ распространяется на 43 группы компаний. Сейчас эти меры действуют до 30 апреля 2024 года.

Правительство публично заявило о предложении продлить требование об обязательной продаже валютной выручки до конца 2024 года задолго до истечения срока действия прошлогоднего указа - еще в январе. ЦБ РФ сразу выступил против. "На текущий момент Банк России не видит весомых оснований для продления обязательной продажи валютной выручки", - заявлял регулятор. Позицию о временном характере этой меры в марте подтвердила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Банк России считает, что эти операции не оказывают значимого влияния на динамику курса рубля.

Несмотря на январское заявление правительства, неопределенность относительно продления оставалась; собеседники "Интерфакса", знакомые с обсуждением, подтверждали, что решения действительно пока нет. Продление не гарантировано с учетом того, что экспортеры сталкиваются с серьезными проблемами в расчетах и вынуждены использовать схемы взаимозачетов, подключая для этого импортеров, а курс рубля несмотря на то, что фактически требования указа могут в связи с этими обстоятельствами исполняться не полностью, в целом стабилен, пояснял один из собеседников агентства логику сторонников отказа от обязательной продажи.

Возможно укрепление рубля по отношению к доллару США до уровня 93 руб./$1 на торгах во вторник, считают аналитики SberCIB Investment Research.

"Газета "Ведомости" сообщила, что российские власти планируют продлить до конца 2024 года указ об обязательной продаже валюты отдельными экспортерами, срок которого истекает 30 апреля. Это поддержит рубль", - отмечают эксперты инвестбанка.

"По нашим прогнозам, торги на рынке нефти во вторник могут проходить в диапазоне $87-88 за баррель марки Brent", - кроме того, указывают в SberCIB.

Новостной фон и приближение сезона налоговых выплат располагают к возможному развитию тренда на укрепление рубля в ближайшие дни и локальному смещению курса пары "доллар-рубль" в диапазон 92,5-93 руб./$1, считает главный аналитик Центра аналитики и экспертизы департамента стратегии Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Денис Попов.

"К концу текущей шестидневной рабочей недели настроения могут измениться. Перед предстоящими длинными выходными и сезонным снижением активности экспортеров на валютном рынке в начале месяца спрос на иностранную валюту может усилиться. На этом фоне факторы к укреплению рубля, скорее всего, будут нивелированы. В конце недели ждем стабилизацию курса в середине прогнозного диапазона 91-95 руб./$1", - пишет эксперт в комментарии.

Цены на нефть вернулись к снижению днем во вторник на фоне ослабления напряженности на Ближнем Востоке.

Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск подешевели на 0,7%, до $86,39 за баррель. Фьючерсы на WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 0,78%, до $81,26 за баррель.

В понедельник Brent подешевела на 0,3%, обновив минимум с 27 марта, а цена WTI снизилась на 0,4%, из-за уменьшения опасений перебоев в мировых поставках топлива, поскольку Иран не стал отвечать на атаку Израиля.

Участники рынка не исключают скорого роста цен на нефть по мере приближения летнего сезона, когда спрос на топливо достигает своих пиков.

Банк России во вторник, 23 апреля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 672,1 млрд рублей (при лимите 2 трлн 770 млрд рублей и спросе 2 трлн 672,1 млрд рублей) в среднем по ставке 15,86% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 16 апреля, банки разместили 2 трлн 810 млрд рублей (при лимите 2 трлн 810 млрд рублей и спросе 3 трлн 163,5 млрд рублей) в среднем по ставке 15,88% годовых.