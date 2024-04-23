Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций ТКС Холдинг

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций "ТКС Холдинг", сообщается в обзоре аналитика Ольги Найденовой.

Эмитент сообщил дополнительную информацию о сделке по покупке Росбанка в преддверии назначенного на 8 мая ВОСА, которому предложат одобрить данное приобретение. Совет директоров предполагает, что в рамках сделки Росбанк оценят по P/BV в 0,9-1,1, отмечает эксперт. Для финансирования сделки холдинг одобрил выпуск до 130 млн акций. Компания оценивает резерв для осуществления преимущественного права выкупа существующими акционерами в рамках допэмиссии примерно в 60 млн акций; неиспользованные бумаги аннулируют. Сделку, как ожидается, закроют до конца 3К24.

"Объявленный диапазон полностью совпадает с нашими ожиданиями. В нашем базовом сценарии предполагается оценка Росбанка по P/BV в 1,0 и допэмиссия 70,6 млн акций, а господин Потанин и его структуры получают 52% акций холдинга после сделки. С учетом цены акции "ТКС Холдинга" в рамках допэмиссии на уровне 3423,62 руб. мы полагаем, что резерв для осуществления преимущественного права в основном останется нереализованным, - пишет Найденова в материале. - Мы по-прежнему настороженно относимся к покупке крупного, но менее прибыльного банка, работающего на рынках, отличных от основной клиентской базы "ТКС Холдинга". Планируемая сделка заставила нас в конце марта снизить целевую цену на 14% (до 3800 рублей за акцию. Вместе с тем, учитывая качество основного бизнеса и квалификацию менеджмента, мы подтверждаем рейтинг "покупать" по бумагам "ТКС Холдинга".

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