Возможно укрепление рубля до 93 руб./$1 во вторник - SberCIB

Возможно укрепление рубля по отношению к доллару США до уровня 93 руб./$1 на торгах во вторник, считают аналитики SberCIB Investment Research.

"Газета "Ведомости" сообщила, что российские власти планируют продлить до конца 2024 года указ об обязательной продаже валюты отдельными экспортерами, срок которого истекает 30 апреля. Это поддержит рубль", - отмечают эксперты инвестбанка.

"По нашим прогнозам, торги на рынке нефти во вторник могут проходить в диапазоне $87-88 за баррель марки Brent", - указывают в SberCIB.

"Рынок ОФЗ скорректировался в понедельник. Доходности выросли на 8 б.п. в преддверии аукционов Минфина. Сейчас большая часть кривой ОФЗ находится в диапазоне от 13,3% до 13,65%. Во вторник такая динамика может сохраниться - участники рынка закладывают в котировки потенциальные премии на аукционах", - указывают аналитики инвестбанка.

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