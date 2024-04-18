Рынок акций РФ утром откатился ниже 3445п по индексу МосБиржи из-за слабости нефти, выросла Северсталь

Москва. 18 апреля. Рынок акций РФ утром в четверг снижается во главе с нефтяными бумагами из-за подешевевшей нефти (Brent упала ниже $87 за баррель), в то время как на внешних фондовых площадках наметилась коррекция вверх; индекс МосБиржи опустился ниже 3445 пунктов. Лучше рынка выглядят растущие бумаги "Северстали" и АФК "Система".

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3444,93 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1151,57 пункта (-0,2%); динамика цен blue chips на Мосбирже смешанная в пределах 1,9%.

Доллар стоит 94,24 рубля (-0,03 рубля).

Подешевели акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1% и -0,3% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,9%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,1%).

Подорожали акции "Северстали" (+1,9%), АФК "Система" (+0,9%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,9%), бумаги Polymetal (MOEX: POLY) (+0,7%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,5%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (+0,5%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%), "префы" Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1%).

Совет директоров "Северстали" на заседании 19 апреля может рассмотреть рекомендации по квартальным дивидендам. Итоги заседания будут раскрыты в день публикации результатов компании за первый квартал - 23 апреля, заявила "Интерфаксу" руководитель управления по коммуникациям и работе с инвесторами Анастасия Мишанина.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", текущая краткосрочная коррекция рынка акций РФ, которая была необходима для снятия перекупленности, вполне вписывается в общую картину. "Наш взгляд на рынок остается без изменений - восходящий тренд остается в силе. Хорошую поддержку оказывают текущие цены на нефть, курс рубля, а также дивидендные ожидания на сезон 2024 года. Дополнительной поддержкой рынку может послужить ожидание монетарного смягчения ЦБ РФ, которое, по нашим прогнозам, может начаться уже во втором полугодии", - полагают эксперты.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI опустились ниже краткосрочных поддержек $88,9 и $84 за баррель соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), что указывает на риски развития нисходящей коррекции в район $84 и $80 за баррель (нижние полосы Боллинджера). На рынке проходит фиксация прибыли на фоне стабильных поставок нефти на Ближнем Востоке, хотя Израиль, судя по заявлениям властей, намерен ответить на недавнюю атаку Ирана.

Цены на алюминий и никель после введения новых антироссийских санкций США и Великобритании сохраняют склонность к росту, что может помочь восстановлению акций их производителей. В секторе застройщиков акционеры "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) накануне утвердили дивиденды за 2023 год, которые принесут инвесторам доходность около 9% с закрытием реестра 2 мая. В четверг дивиденды за 2023 год обсудят советы директоров "ТМК" (MOEX: TRMK) и "ТГК-14" (MOEX: TGKN). Не исключено, что "ММК" вслед за "Северсталью" и НЛМК порекомендует выплатить итоговые дивиденды за прошлый год, отмечает Кожухова.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, индекс МосБиржи в четверг будет двигаться в диапазоне 3430-3470 пунктов.

"Обороты торгов свидетельствуют о том, что коррекция будет небольшой. Вернуться к росту рынок может уже на следующей неделе. В фокусе внимания инвесторов рекомендация Сбербанка по дивидендам - наблюдательный совет банка должен определиться с ними до конца апреля. Из прочих бумаг предпочтение отдаем акциям НЛМК и "Самолета" (MOEX: SMLT), - отмечает он.

Повысился спрос на бумаги "Северстали" после новостей о том, что 23 апреля компания может дать рекомендацию по квартальным дивидендам. Можно рассчитывать, что "Северсталь" первой среди металлургов вернется к практике квартальных выплат, считает аналитик. Также есть надежда, что аналогичное решение примет и "Новолипецкий металлургический комбинат", добавил Головинов.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", инвесторы на российском рынке акций утратили оптимизм. Инфляционные ожидания населения России в апреле ослабли до 11% с 11,5% месяцем ранее. Снижение инфляционных ожиданий не прекращается четвертый месяц подряд, хотя инфляционное давление не ослабевает. Из опубликованных Росстатом данных по недельной инфляции (за период с 9 по 15 апреля) следует, что в годовом выражении инфляция составила 7,83% по сравнению с 7,79% неделей ранее.

Котировки нефти Brent просели на фоне неожиданного роста коммерческих запасов нефти в США. Тем не менее, на рынке сохраняется солидный перевес открытых позиций в опционах на покупку нефти, поскольку опасения по поводу расширения конфликта на Ближнем Востоке усиливаются, а ограничения в поставках формируют дефицит предложения на фоне растущего спроса, отмечают эксперты "Цифра брокер".

Тем временем, акционеры "Группы ЛСР" утвердили дивиденды за 2023 год в размере 100 руб. на акцию, что соответствует дивидендной доходности около 9% по текущим котировкам (реестр акционеров закроется 2 мая). ГК "Астра" (MOEX: ASTR) уточнила параметры SPO: ценовой ориентир составит 555 руб. за одну акцию, книга заявок будет открыта до 18:30 МСК 18 апреля, сделки в рамках предложения будут заключаться в течение всего дня 19 апреля, отмечают аналитики компании "Цифра брокер".

"Магнит" планирует расширить до конца 2024 года сеть "жестких" дискаунтеров до 300 магазинов (ритейлер внедрил данный формат в феврале 2023 года и к 30 сентября открыл 19 торговых точек). В условиях высокой продовольственной инфляции "жесткие" дискаунтеры пользуются спросом, и укрепление позиций "Магнита" в этом направлении свидетельствует о желании ритейлера составить конкуренцию X5 Retail (MOEX: FIVE) Group с сетью магазинов "Чижик", которая с момента открытия осенью 2020 года показывает высокие темпы роста. Торги расписками X5 Group на Мосбирже приостановлены с 4 апреля ввиду принудительной редомициляции, в самой компании ожидают возобновления торгов к осени и не закладывают дивидендные выплаты до конца 2024 года, отмечают эксперты компании "Цифра брокер".

В США в среду индексы акций снизились на 0,1-1,2%, причем S&P 500 (-0,6%) и Nasdaq (-1,2%) завершили в минусе 4-ю сессию подряд.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил во вторник, что путь инфляции в США к целевому значению в 2% занимает больше времени, чем ожидал ЦБ. "Мы говорили, что нам нужно больше уверенности в устойчивом движении инфляции к целевым 2%, прежде чем настанет время смягчать денежно-кредитную политику, - сказал Пауэлл. - Недавние данные по инфляции явно не придали нам уверенности".

Аналитики теперь не ждут снижения базовой процентной ставки в США ранее сентября.

Экономическая активность в США в целом незначительно выросла с конца февраля, говорится в опубликованном в среду Федеральной резервной системой региональном обзоре, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга"). В десяти из двенадцати округов наблюдалось слабое (slight) или сдержанное (modest) усиление активности, еще два сообщили о сохранении прежней ситуации в экономике.

Внимание трейдеров смещается на недавно стартовавший сезон корпоративной отчетности.

Тем временем, в Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, австралийский ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 2%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 1%), "плюсуют" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE выросли на 0,2-0,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,2-0,5%).

На нефтяном рынке утром в четверг цены возобновили снижение, обновляя минимумы трехнедельной давности на статистике Минэнерго США о запасах сырья. Цена Brent находится на $1,8 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на Мосбирже в среду.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК в четверг составила $86,69 за баррель (-0,7% и -3% накануне), майская цена WTI - $82,06 за баррель (-0,8% и -3,1% в среду).

Накануне министерство энергетики США сообщило, что запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 2,74 млн баррелей. Рост фиксируется четвертую неделю подряд.

Также на нефть давят опасения, что Федрезерв будет удерживать ключевую процентную ставку на высоком уровне дольше, чем ожидает рынок, и неопределенные прогнозы для экономики и спроса на нефть в Китае, отмечает MarketWatch.

Тем временем власти США приняли решение вернуть санкции в отношении Венесуэлы, касающиеся в том числе экспорта нефти, поскольку президент страны Николас Мадуро не выполнил обещания обеспечить проведение честных и свободных выборов. Санкции вступят в силу в четверг, при этом в течение 45 дней будет действовать переходный период, в течение которого компании смогут продолжать выполнять условия заключенных ранее контрактов.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Наука "НПО" (-3,4%), ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (-2,7%), расписки ЦИАН (MOEX: CIAN) (-2,5%), бумаги SFI (MOEX: SFIN) (-2,1%), "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (-2%).

Выросли акции ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+9,9%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+8,7%), ПАО "Саратовский НПЗ" (MOEX: KRKN) (+6,6%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+4%), ПАО "Завод им. Лихачева" (MOEX: ZILL) (+3,2%), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+3%).

Акционеры ПАО "Группа ЛСР" (+1,3%, до 1133,2 рубля) на годовом собрании, прошедшем в заочной форме 17 апреля, утвердили дивиденды по итогам 2023 года в размере 100 рублей на одну обыкновенную акцию, говорится в материалах компании. Всего на выплату дивидендов будет направлено 10,303 млрд рублей. Датой закрытия реестра для получения дивидендов утверждено 2 мая 2024 года.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 14,32 млрд рублей (из них 2,87 млрд рублей пришлось на акции "Системы", 1,29 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,23 млрд рублей на акции "Яндекса").