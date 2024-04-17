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17 апреля 2024 года 09:43

Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 17 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе ожиданий сохранения ключевой ставки на уровне 16% на ближайших заседаниях ЦБ РФ, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили торги вторника слабыми и разнонаправленными изменениями, инвесторы оценивали статданные и квартальную отчетность крупных компаний. Число домов, строительство которых было начато в США в марте, упало на 14,7% относительно предыдущего месяца и составило 1,321 млн в пересчете на годовые темпы. Согласно пересмотренным данным, в феврале количество новостроек равнялось 1,549 млн, а не 1,521 млн, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали спад до 1,48 млн с ранее объявленного февральского уровня.

Тем временем объем промышленного производства в США в марте увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, на уровне прогнозов. В феврале, согласно пересмотренным данным, промпроизводство также выросло на 0,4%, в то время как ранее было объявлено о подъеме на 0,1%.

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл в свою очередь заявил во вторник, что путь инфляции к целевому значению в 2% оказывается дольше, чем ожидал центробанк. "Мы говорили, что нам нужно больше уверенности в устойчивом движении инфляции к целевым 2%, прежде чем настанет время смягчать денежно-кредитную политику, - сказал Пауэлл. - Недавние данные по инфляции явно не придали нам уверенности". Аналитики теперь не ждут снижения ключевой процентной ставки в США ранее сентября, а некоторые экономисты предупреждают, что Федрезерв может вовсе отказаться от планов по скорому смягчению денежно-кредитной политики.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) движутся разнонаправленно на торгах в среду, инвесторы оценивают статданные Японии и высказывания председателя ФРС Джерома Пауэлла. Китайский индекс Shanghai Composite повышается на 1,1%, в то время как гонконгский Hang Seng снижается на 0,1%. Значение японского Nikkei 225 по итогам торгов уменьшилось на 1,3%. Южнокорейский индекс Kospi опускается на 0,1%. Вместе с тем австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,1%.

В свою очередь нефть эталонных марок продолжает дешеветь третью сессию подряд. Неопределенность в экономике Китая, крупнейшего нефтяного импортера, а также вероятность того, что процентные ставки в США будут оставаться на высоком уровне дольше, чем ожидалось, оказывает негативное давление на прогнозы спроса. При этом на рынке воцарилось "тревожное затишье", поскольку трейдеры ожидают ответных мер со стороны Израиля на действия Ирана, отмечает старший рыночный аналитик Price Futures Group Фил Флинн, которого цитирует MarketWatch.

Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $89,56 за баррель, что на 0,51% ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подешевели на 0,1% - до $90,02 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи утром уменьшились на 0,6% и составляли $84,85 за баррель. По итогам прошлой сессии стоимость контракта опустилась на 0,1% - до $85,36 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 16 апреля снизилась всего в 1,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 8,534 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,188 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник снизился на 0,04% и составил 105,81 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,02%, опустившись до 896,59 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ГТЛК-001Р-17" (+0,25%), "ГК Самолет БО-П10" (+0,18%) и "АФК Система-1P-19" (+0,18%), а в лидерах снижения - облигации "ФСК ЕЭС БО-05" (-2,14%), "ГК Самолет БО-П11" (-0,2%) и "АФК Система-1Р-24" (-0,19%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Интерлизинг" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии 001P-08 объемом 3 млрд рублей на уровне 15,75% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 16,94% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 19-35-го купонов будет погашено по 5,5% от номинальной стоимости, в результате чего индикативная дюрация составит около 2 лет. Сбор заявок на выпуск прошел 16 апреля. Техразмещение запланировано на 18 апреля. Выпуск будет доступен неквалифицированным инвесторам для приобретения после прохождения теста.

Россельхозбанк зафиксировал объем размещения дополнительного выпуска облигаций серии БО-03-002Р в размере 10 млрд рублей. Сбор заявок на доразмещение прошел 16 апреля. Первоначально объем доразмещения был запланирован в размере не менее 5 млрд рублей. Цена доразмещения установлена на уровне 100% от номинала. Техразмещение запланировано на 18 апреля. Основной выпуск 3-летних облигаций серии БO-03-002P на 20 млрд рублей был размещен в феврале текущего года. Купоны по выпуску переменные и ежемесячные, рассчитываются как RUONIA плюс 1,3% годовых.

ООО "Дарс-девелопмент" зафиксировало объем размещения 2-летних облигаций серии 001Р-02 в размере 1 млрд рублей. Финальный ориентир ставки 1-го купона - 17,5% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 18,68% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 16 апреля. Техразмещение запланировано на 19 апреля. Выпуск размещается в рамках программы облигаций компании серии 001P объемом 20 млрд рублей. В сентябре 2023 года эмитент разместил дебютный выпуск на 1 млрд рублей по ставке 15% годовых.

ООО "Группа компаний "Солтон" 17 апреля начнет размещение 3-летних облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей. Ставка 1-3-го купонов установлена на уровне 20% годовых. Ставка 4-36-го купонов будет переменной и определяться как ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий началу соответствующего купонного периода, + 3%. Купоны ежемесячные.

ООО "МСБ-лизинг" 18 апреля начнет размещение 3-летних облигаций серии 003Р-03 объемом 400 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых до погашения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: 3,333% от номинала погашается в дату окончания 7-35-го купонных периодов, еще 3,343% от номинала - в дату окончания 36-го купона.

ПАО "Новабев групп" (MOEX: BELU) 23 апреля с 11:00 до 15:00 МСК планирует провести сбор заявок на 2-летние облигации серии БО-П06 объемом 3 млрд рублей. Купоны по выпуску будут фиксированными и ежемесячными, ориентир доходности - премия не более 240 базисных пунктов к 2-летним ОФЗ. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.

Банк "Центр-инвест" (MOEX: CINB) (Ростов-на-Дону) 24 апреля начнет размещение 3-летних облигаций серии БО-13 объемом 300 млн рублей. Датой окончания размещения станет наиболее ранняя из следующих дат: 15 мая или дата размещения последней облигации выпуска. Ставка 1-2-го полугодовых купонов установлена на уровне 17% годовых, объявлена оферта через год. В настоящее время облигаций банка в обращении нет.

ООО "РуссОйл" установило ставку 3-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 21% годовых. Компания разместила 3-летний выпуск облигаций на 200 млн рублей в ноябре 2023 года. Ставка 1-го купона составила 18% годовых. Ставки 2-12-го купонов плавающие и рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая на 5 рабочий день до даты начала купона, плюс 5%, но не менее 15% годовых и не более 22% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 25% номинальной стоимости будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов, а также есть возможность досрочного погашения бумаг в даты окончания 6-го и 10-го купонов.

Совкомбанк (MOEX: SVCB) установил ставку 17-20-го купонов облигаций серии БО-П02 в размере 14,5% годовых. Банк разместил 10-летний выпуск номинальным объемом 12 млрд рублей в апреле 2020 года по ставке 7,75% годовых. Начиная с октября 2022 года Совкомбанк провел ряд досрочных погашений по выпуску (в результате наступления ковенант в связи с реорганизацией), после которых объем выпуска в обращении составляет 11 млрд 933,358 млн рублей. Ставка текущего купона - 13,5% годовых, по выпуску запланирована оферта с исполнением 27 апреля.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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