Возможно преобладание продавцов на рынке акций РФ в среду - "Цифра брокер"

Возможно преобладание продавцов на российском рынке акций в течение торговой сессии в среду, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

"Индекс Мосбиржи находится на максимальных с 2022 года отметках и выглядит перегретым. Устойчиво высокая инфляция и, как следствие, жесткая монетарная политика Банка России не вселяют особого оптимизма в отношении рынка акций", - отмечают эксперты в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.