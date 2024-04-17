Ожидаем переход рынка ОФЗ к широкой консолидации в ближайшее время - ПСБ

Ожидаем переход к широкой консолидации на рынке рублевых гособлигаций в ближайшее время, сообщается в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.

"Ожидаем, что рынок госбумаг до заседания ЦБ РФ 26 апреля будет находиться в широкой консолидации. С одной стороны, объем первичного предложения Минфина продолжит оказывать давление на котировки, с другой - продажи будут сдерживаться ожиданиями более четких сигналов регулятора по снижению ключевой ставки. Кроме того, в следующую среду погашается флоатер на 300 млрд руб. - в случае его замещения новым выпуском давление с ОФЗ-ПД может быть частично снято".

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