Нефть продолжает дешеветь

Уолл-стрит закрылась без единой динамики во вторник на статданных и отчетностях. Азиатские акции не показывают единой динамики в среду. Нефть эталонных марок продолжает дешеветь в среду утром.

Американские фондовые индексы завершили торги вторника со слабыми и разнонаправленными изменениями, инвесторы оценивали статданные и квартальную отчетность крупных компаний.

Число домов, строительство которых было начато в США в марте, упало на 14,7% относительно предыдущего месяца и составило 1,321 млн в пересчете на годовые темпы, говорится в пресс-релизе министерства торговли страны.

Согласно пересмотренным данным, в феврале количество новостроек равнялось 1,549 млн, а не 1,521 млн, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали спад до 1,48 млн с ранее объявленного февральского уровня, сообщает Trading Economics.

Тем временем объем промышленного производства в США в марте увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, на уровне прогнозов. В феврале, согласно пересмотренным данным, промпроизводство также выросло на 0,4%, в то время как ранее было объявлено о подъеме на 0,1%.

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл в свою очередь заявил во вторник, что путь инфляции к целевому значению в 2% занимает дольше, чем ожидал центробанк.

"Мы говорили, что нам нужно больше уверенности в устойчивом движении инфляции к целевым 2%, прежде чем настанет время смягчать денежно-кредитную политику, - сказал Пауэлл. - Недавние данные по инфляции явно не придали нам уверенности".

Аналитики теперь не ждут снижения ключевой процентной ставки в США ранее сентября, а некоторые экономисты предупреждают, что Федрезерв может вовсе отказаться от планов по скорому смягчению денежно-кредитной политики.

Акции Johnson & Johnson (SPB: JNJ) подешевели на 2,1% после того, как этот производитель товаров для здоровья отчитался о чуть более слабом, чем ожидалось, росте выручки в первом квартале.

Рыночная стоимость UnitedHealth Group (SPB: UNH) подскочила на 5,2%. Крупнейшая в США компания сферы медицинского страхования в январе-марте получила чистый убыток и увеличила выручку, однако скорректированная прибыль и выручка оказались лучше ожиданий рынка.

Капитализация Morgan Stanley (SPB: MS) поднялась на 2,5%. Один из крупнейших банков США в январе-марте нарастил чистую прибыль на 14%, выручку - на 4%.

Bank of America Corp. (SPB: BAC), второй по размеру активов банк США, сократил чистую прибыль в первом квартале 2024 года на 18%, выручку - на 2%, при этом оба показателя превзошли ожидания рынка. Акции BofA потеряли в цене 3,5%.

Цена бумаг Bank of New York Mellon (SPB: BK) опустилась на 2% несмотря на рост чистой прибыли и выручки этого банка-кастодиана в первом квартале.

Котировки Tesla (SPB: TSLA) снизилась на 2,7% на новости об уходе старшего вице-президента компании Эндрю Балино.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,17% и составил 37798,97 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 понизилось на 0,21% - до 5051,41 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,12% и составил 15865,25 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) движутся разнонаправленно на торгах в среду, инвесторы оценивают статданные Японии и высказывания председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

Он заявил во вторник, что путь инфляции в Штатах к целевому значению в 2% занимает дольше, чем ожидал американский центробанк.

"Мы говорили, что нам нужно больше уверенности в устойчивом движении инфляции к целевым 2%, прежде чем настанет время смягчать денежно-кредитную политику, - сказал Пауэлл. - Недавние данные по инфляции явно не придали нам уверенности".

Аналитики теперь не ждут снижения ключевой процентной ставки в США ранее сентября, а некоторые экономисты предупреждают, что Федрезерв может вовсе отказаться от планов по скорому смягчению денежно-кредитной политики.

Китайский индекс Shanghai Composite повышается на 1,1%, гонконгский Hang Seng - уменьшается на 0,1%.

Список лидеров падения в составе Hang Seng возглавляют акции Galaxy Entertainment Group, дешевеющие на 6%.

Также значительно снижается капитализация Xinyi Solar Holdings (-4,8%), Sands China (SPB: 1928) (-3,3%), Sino Biopharmaceutical (SPB: 1177) (-3,2%), Henderson Land Development (-2,8%), New World Development (-2,5%), NetEase Inc. (SPB: NTES) и Budweiser Brewing Co. APAC Ltd. (-2,1% у обеих).

Бумаги Li Auto (SPB: LI) дорожают на 2,4%, China Resources Power Holdings - на 2,1%, Xiaomi (SPB: 1810) - на 2%, AIA Group - на 1,9%, WuXi AppTec Co. Ltd., CK Infrastructure Holdings и Zhongsheng Group Holdings - на 1,8%.

Значение японского Nikkei 225 уменьшается на 0,5%.

Объем экспорта Японии в марте вырос на 7,3% относительно того же месяца прошлого года - до максимальных за три месяца 9,47 трлн иен ($61,2 млрд), говорится в отчете министерства финансов страны.

Подъем показателя был зафиксирован по итогам четвертого месяца подряд. Экономисты в среднем ожидали повышения на 7%, сообщает Bloomberg. В феврале экспорт вырос на 7,8%.

Японский импорт в прошлом месяце сократился на 4,9% - до 9,103 трлн иен. Спад был отмечен второй раз в этом году. Средний прогноз экспертов предполагал снижение на 5,1% после роста в феврале на 0,5%.

Заметнее всех в составе Nikkei 225 теряют в цене бумаги LY Corp. (-4,5%).

Рыночная стоимость Chubu Electric Power уменьшается на 4,4%, Kansai Electric Power - на 4,1%, Tokyo Electric Power - на 3,8%, Denka - на 3,6%, Oriental Land - на 3,5%, Mitsubishi Motors - на 3,4%, Fanuc Corp. - на 3,3%.

Капитализация Resonac Holdings растет на 13,8%, Kawasaki Kisen Kaisha - на 5,2%, Mitsubishi Heavy Industries - на 4,8%, Kawasaki Heavy Industries - на 4%, Fujikura - на 3%, CyberAgent - на 2,8%, FUJIFILM Holdings Corp. - на 2,3%.

Южнокорейский индекс Kospi опускается на 0,1%.

Бумаги Samsung Electronics дешевеют на 0,4%, Hyundai Motor - на 2,3%, Posco - на 1,5%.

Акции Korean Air Lines растут в цене на 1,6%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,1%.

Лидерами роста в составе индекса стали бумаги Evolution Mining и AGL Energy, подорожавшие на 7,4% и 6,3% соответственно.

Капитализация Rio Tinto снизилась на 0,2%, BHP - на 1,4%.

Нефть эталонных марок продолжает дешеветь третью сессию подряд.

Неопределенность в экономике Китая, крупнейшего нефтяного импортера, а также вероятность того, что процентные ставки в США будут оставаться на высоком уровне дольше, чем ожидалось, оказывает негативное давление на прогнозы спроса, пишет Trading Economics.

При этом на рынке воцарилось "тревожное затишье", поскольку трейдеры ожидают ответных мер со стороны Израиля на действия Ирана, отмечает старший рыночный аналитик Price Futures Group Фил Флинн, которого цитирует MarketWatch.

Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:02 мск составляла $89,52 за баррель, что на $0,5 (0,56%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подешевели на $0,08 (0,1%) - до $90,02 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром уменьшились на $0,51 (0,6%) и составляли $84,85 за баррель. По итогам прошлой сессии стоимость контракта опустилась на $0,05 (0,1%) - до $85,36 за баррель.