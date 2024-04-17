Вероятная коррекция рынка РФ - возможность для покупок перспективных акций - БКС Экспресс

Вероятную предстоящую плоскую коррекцию рынка акций РФ можно рассматривать как новую интересную возможность для пополнения портфелей инвесторов перспективными бумагами, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"После грандиозного ралли, подкинувшего российский фондовый рынок на двухлетние максимумы по индексу Мосбиржи и позволившего осуществить полный выкуп глубокой просадки, разрядка не повредит. Участники на повышение могут предпочесть зафиксировать заслуженную большую и быструю прибыль, а игроки на понижение могут вновь рискнуть и сыграть в "шорт". Конечно, не забывая про защитные "стоп-приказы", ведь тренд однозначно вверх и плоская коррекция опять может прерваться в любой момент", - пишет аналитик в обзоре.

Помимо технической перегретости поддержать ограниченную коррекцию в индексе Мосбиржи, по мнению Зельцера, может локальное охлаждение в commodities после сильного ралли сырьевых фьючерсов. А вот фактор падения рубля на полугодовые минимумы может быть проигнорирован рынком, считает эксперт - крепкий рубль не мешал расти рынку акций до двухлетних пиков, на росте доллара также может не быть никакой корреляции.

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