Freedom Finance Global сохраняет нейтральную оценку акций Wells Fargo

Freedom Finance Global сохраняет нейтральную оценку перспектив цены акций Wells Fargo, сообщается в материале аналитика Михаила Парамонова.

"Результаты эмитента за первый квартал мы оцениваем неоднозначно. Уверенный рост комиссионных доходов был частично нивелирован слабой динамикой чистых процентных доходов. Прогнозы менеджмента остаются осторожными, но могут быть пересмотрены в сторону повышения в течение года, - отмечает эксперт. - В целом мы сохраняем нейтральную позицию по бумагам компании в силу разнонаправленных драйверов для прибыли: с одной стороны, это уменьшение вклада в нее процентных доходов, с другой - продолжающееся восстановление доходов инвестбанкинга. План по контролю расходов позволит снизить давление на прибыль, которая, полагаем, умеренно скорректируется по сравнению с предыдущим годом".

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