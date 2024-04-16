"Мои Инвестиции" подтверждают позитивную оценку перспектив цены акций "РусАла", отмечается в комментарии аналитиков телеграм-канала Дмитрия Глушакова, Никанора Халина и Ивана Сальковского.

"12 апреля США и Великобритания запретили импорт российского алюминия, меди и никеля, - напоминают аналитики. - По данным "РусАла", по итогам 2023 года поставки алюминия в ЕС, США и Великобританию составляли суммарно около 25% от общего объема выручки компании. Мы считаем, что в крайнем случае эти объемы будут перенаправлены в Азию, в первую очередь в Китай. в стресс-сценарии перенаправления всех объемов из недружественных стран мы оцениваем дополнительные логистические издержки в 200$/т. Общие издержки, таким образом, в худшем сценарии могут составить $300-320 млн, или 8-9% от нормализованного показателя EBITDA компании, что может снизить FCF на ~15%".

Даже предполагая максимально возможное влияние санкций, в худшем сценарии, по оценкам экспертов телеграм-канала, "РусАл" выглядит привлекательно уже при текущих ценах, торгуясь 2,9х 12M EV/EBITDA с 21% FCF доходностью на год вперед. С учетом позитивного взгляда на алюминий эксперты подтверждают позитивный взгляд на акции "РусАла".

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