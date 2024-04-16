Возможен рост цены золота до $2700/унц. к концу текущего года - "Финам"

Возможен рост цены золота до $2700 за тройскую унцию к концу текущего года, полагает аналитик инвесткомпании "Финам" Николай Дудченко.

"Движение цены на золото в конце I - начале II кв. 2024 года оказалось сильнейшим за продолжительное время, - напоминает эксперт. - В марте цена на золото на спот-рынке выросла на 9,2%. Рост цены за первые несколько дней апреля превысил 8% (в настоящее время за 15 дней рост цены составляет 5,2%). Таким образом совокупно за I кв. и начало II кв. цена выросла почти на 13,5%".

Оптимистичный прогноз аналитиков "Финама" на конец года составлял $2100 - 2350 за унцию. Однако, принимая во внимание дальнейший рост геополитических рисков, стратеги допускают продолжение роста цены и достижения отметки в $2500 за унцию уже во II кв.

"Мы считаем возможным достижения ценой золота отметки $2700/унц. до конца текущего года, - указывают эксперты. - IV квартал 2024 года может быть достаточно волатильным для актива, учитывая выборы в США и внутриполитическое противостояние в стране".

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