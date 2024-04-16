Потенциал снижения S&P 500 еще не исчерпан - Freedom Finance Global

Потенциал снижения S&P 500 еще не исчерпан, полагает аналитик Freedom Finance Global Александра Шмидт.

"Полагаем, что предстоящие торги будут характеризоваться средней внутридневной волатильностью, а баланс рисков останется негативным, - прогнозирует эксперт. - Ориентируемся на движение индекса S&P 500 в пределах 5020-5085 пунктов (от -0,8% до +0,5% относительно уровня закрытия предыдущей сессии). Инвесторы продолжат отыгрывать сценарий более позднего снижения ставки вкупе с геополитической неопределенностью. Данные розничных продаж усиливают опасения инвесторов относительно перспектив достижения инфляцией целевого уровня ФРС 2%. Ожидания первого шага в смягчении монетарной политики еще больше сместились с летних месяцев на середину сентября".

"Накануне S&P 500 пробил вниз уровни 50-дневной скользящей средней и 5100 пунктов, что существенно повышает риск развития более выраженной и продолжительной коррекции, - пишет далее аналитик. - Более 50% компонентов в индексе широкого рынка торгуются ниже своих 20-дневных средних, а 65% - ниже 50-дневных скользящих средних. "Быки" полностью потеряли инициативу. Индикатор RSI указывает, что потенциал снижения S&P 500 еще не исчерпан. Ближайшая поддержка располагается в области 4990-5000 пунктов. Точкой разворота настроений считаем уровень 5170 пунктов".

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