"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции Совкомфлота с целью 155 руб

"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "Совкомфлот" с целью 155 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования июль 2024 года. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14%, сообщается в материале инвестиционной компании.

Причины потенциального роста котировок бумаг эмитента, по мнению аналитиков, следующие:

- Дивиденды. "Совкомфлот" направляет 50% от скорректированной чистой прибыли на дивиденды. За 2023 год компания уже выплачивала акционерам часть дивидендов за первое полугодие в размере 6,32 рубля на акцию. По расчетам экспертов сервиса, исходя из отчета за 2023 год, компания объявит финальный дивиденд в размере 11,3 рубля на акцию, что к текущей цене дает дивидендную доходность в 8,4%. Это должно послужить позитивным новостным фоном для роста цены акций к отсечке. "Кроме того, чистый долг компании существенно сократился до ND/EBITDA = 0,2x, а FCF компании значительно превышает размер дивидендов. То есть в теории "Совкомфлот" может без ущерба бизнесу нарастить объем выплат", - отмечают аналитики.

- Спотовые ставки фрахта растут. "Совкомфлот" работает по долгосрочным контрактам и спотовому рынку, предоставляя свои услуги по перевозке нефти. Компания получает 100% выручки в валюте, что делает ее защищенной от девальвации рубля. Эмитент сообщал, что около двух третей выручки законтрактовано, а одна треть выручки зависит от спотовых цен на фрахт судов. Ставки фрахта в 4К23 снизились, но в 1К24 развернулись в рост, а вместе с ними и курс доллара США вырос на 3% за 1К. Оба фактора должны привести к сильному финансовому отчету за 1К.

Обращают внимание эксперты сервиса "Газпромбанк Инвестиции" и на возможные основные риски - снижение ставок фрахта во втором квартале текущего года, отмена выплаты дивидендов, а также укрепление рубля.

"Совкомфлот" - крупная российская судоходная компания и одна из крупнейших в мире в области морской транспортировки сжиженного газа, сырой нефти и нефтепродуктов.

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