.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Freedom Finance Global открыл торговую идею: покупать акции Alibaba с целью $100
.
12 апреля 2024 года 10:59
Freedom Finance Global открыл торговую идею: покупать акции Alibaba с целью $100
Freedom Finance Global открыл торговую идею "покупать акции Alibaba Group Holding с целью $100 за штуку" с горизонтом инвестирования два месяца. Цена входа: текущая рыночная, "стоп-лосс": $65, сообщается в комментарии аналитика Романа Лукьянчикова. Ключевые аргументы эксперта в пользу идеи: - восстановление китайской экономики; - возможное улучшение эффективности компании и уверенность инсайдера в ее будущей положительной динамике; - благоприятная техническая картина. Alibaba - китайская технологическая компания, специализирующаяся на электронной коммерции, ретейле, облачных технологиях и платежах. Эмитент владеет крупнейшими в мире маркетплейсами B2B (Alibaba.com), C2C (Taobao) и B2C (Tmall) и через дочернюю компанию Ant Group управляет платежной системой Alipay с охватом в более чем один миллиард пользователей. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: КИТАЙ-ALIBABA-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
.
12 апреля 2024 года 19:50
Рынок акций РФ на неделе продолжил подъем на фоне дивидендных ожиданий, смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и стабилизации нефти (Brent торговалась вблизи уровня $90 за баррель) из-за опасений эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи на неделе продолжил обновление максимумов с февраля 2022 года (индикатор поднялся в район 3460 пунктов); поддержку металлургам и золотодобытчикам оказывали выросшие цены на промышленные и драгметаллы. читать дальше
.12 апреля 2024 года 19:40
Рубль на последних торгах недели продолжил дешеветь к доллару и укрепляться к евро, отыгрывая динамику этих валют на Forex
Москва. 12 апреля. Доллар США немного подрос, евро, напротив, подешевел на Московской бирже по итогам торгов в пятницу; рубль незначительно укрепился к бивалютной корзине в условиях более заметного повышения в паре с евро. читать дальше
.12 апреля 2024 года 19:34
Рынок акций РФ в пятницу вырос во главе с "Полюсом" на фоне сырьевого ралли, неделю закрыл в "плюсе"
Москва. 12 апреля. Рынок акций РФ в пятницу продолжил подъем на фоне сырьевого ралли - подорожала нефть (Brent поднималась к $92 за баррель) из-за опасений эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке, также выросли промышленные и драгоценные металлы, причем золото обновило максимум. Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля протестировал 3460 пунктов, обновив пик с февраля 2022 года, при этом лидировали в росте акции металлургов во главе с золотодобытчиком ПАО "Полюс" (+5,6%). читать дальше
.12 апреля 2024 года 19:02
Вероятно движение индекса Мосбиржи к уровням выше 3500 пунктов на следующей неделе, говорится в комментарии Промсвязьбнка (ПСБ). "Российский рынок на уходящей неделе выглядел крайне неплохо: индекс Мосбиржи старается закрепиться выше 3450 пунктов, обновляя максимумы с февраля 2022 года, - пишут... читать дальше
.12 апреля 2024 года 19:00
Москва. 12 апреля. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали за неделю боковую динамику, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). Суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ за пять дней умеренно сузились. читать дальше
.12 апреля 2024 года 18:30
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям NVIDIA Corp. с целевой ценой $911,4 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста всего на 0,6% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "NVIDIA стала главным бенефициаром "хайпа" вокруг искусственного... читать дальше
.12 апреля 2024 года 18:00
Пара рубль/доллар, скорее всего, останется в диапазоне 91-95 руб./$1 во второй половине апреля - ПСБ
Пара рубль/доллар, скорее всего, останется в диапазоне 91-95 руб./$1 во второй половине апреля, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "На завершающейся неделе рубль ослабел к основным валютам, - отмечают аналитики. - Курс доллара поднялся в зону 93-93,5 руб./$1 и даже пытался пойти выше,... читать дальше
.12 апреля 2024 года 17:31
"Тинькофф Инвестиции" повысили рейтинг бумаг HeadHunter до 4400 руб. за расписку, понизив при этом рейтинг до "держать", сообщается в комментарии аналитика Марьяны Лазаричевой. "Фундаментально нам нравятся расписки HeadHunter, - пишет эксперт. - Компания обладает хорошим потенциалом для... читать дальше
.12 апреля 2024 года 17:01
Бумаги Globaltrans привлекательны для долгосрочных инвестиций, полагают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Российский логистический оператор Globaltrans занимает одно из ведущих мест в грузовых железнодорожных перевозках на территории России и стран СНГ, - отмечается в комментарии... читать дальше
.12 апреля 2024 года 16:31
Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торги в пятницу в диапазоне 5170-5240 пунктов при повышенной волатильности, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Виталий Кононов. "Волатильность в ходе предстоящих торгов будет повышенной в ожидании публикации квартальных отчетов крупных банков:... читать дальше
.12 апреля 2024 года 16:00
Цена золота технически нацелена на отметку $243 за тройскую унцию, говорится в комментарии аналитика "Финама" Николая Дудченко. "Цена на золото достигла своего нового исторического максимума и протестировала отметку $2400/унц., - пишет эксперт. - Американская инфляция предложения (PPI) вчера... читать дальше
.12 апреля 2024 года 15:33
Рубль на последних торгах недели дешевеет к доллару и подрастает к евро, отыгрывая динамику этих валют на Forex
Москва. 12 апреля. Доллар США немного укрепляется, евро, напротив, дешевеет на Московской бирже днем в пятницу; рубль незначительно подрастает к бивалютной корзине в условиях более заметного повышения в паре с евро. читать дальше
.12 апреля 2024 года 15:33
Рубль, скорее всего, будет плавно ослабевать до 95 руб./$1 на горизонте года, говорится в валютной стратегии аналитиков "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") на 2 квартал 2024 года. "Мы не ожидаем резкого снижения курса рубля. Как минимум, до конца первого полугодия продажи валюты ЦБ будут превышать... читать дальше
.12 апреля 2024 года 15:01
Позиции рубля могут укрепиться во 2 квартале 2024 года, полагают аналитики Росбанка. "Оценка платежного баланса за март превзошла ожидания: профицит счета текущих операций (СТО) достиг $13,4 млрд ($4,3 млрд/мес. в январе - феврале), профицит торгового баланса товаров и услуг вырос до $14,8 млрд... читать дальше
.12 апреля 2024 года 14:36
Индекс Мосбиржи сохраняет предпосылки для движения к уровню 3500-3550 пунктов, индекс РТС тяготеет к отметке 1180-1200 пунктов, отмечается в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Российский рынок акций в середине апреля сохраняет предпосылки для развития бычьего... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.