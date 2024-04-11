Вероятен переход индекса Мосбиржи в торговый диапазон 3450-3500пп в четверг - ПСБ

Вероятен переход индекса Мосбиржи в торговый диапазон 3450-3500 пунктов в четверг, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Индекс Мосбиржи в среду проторговывал диапазон 3400-3450 пунктов второй день подряд, вечером обновил пики года, - напоминает эксперт. - Все ключевые сегменты рынка, за исключением акций потребительского сектора, смогли показать повышательную динамику. В лидерах роста вновь оказались "фишки" металлургов. Мы не видим сильных препятствий развитию роста российского рынка акций, поддерживаемого приближением дивидендного сезона и ожиданиями хорошего сезона отчетности за 1 квартал, а также дорогой нефтью. В четверг ждем перехода индекса Мосбиржи в диапазон 3450-3500 пунктов".

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