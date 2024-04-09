SberCIB рекомендует держать бумаги Fix Price с прогнозной ценой 350 руб

SberCIB Investment Research рекомендует держать депозитарные расписки (GDR) Fix Price с прогнозной стоимостью на уровне 350 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитика инвестбанка Екатерины Усановой.

"Обновили оценку бумаг компании, мы придерживаемся нейтрального взгляда на расписки эмитента, пока не увидим стабильного восстановления трафика в магазинах. Ожидаем, что редомициляция завершится в конце 2024 года. После "переезда" станут возможны дивиденды. По нашему мнению, их размер может составить 26,7 рубля на расписку (дивидендная доходность - 8%)", - отмечает эксперт.

Вызовом для ритейлера, указывает Усанова, остается сохранение прежних темпов экспансии при снижении трафика. Сопоставимый трафик в магазинах Fix Price уменьшается с 4К21. По итогам 2023 года он сократился на 7%. При этом сеть магазинов продолжает расширяться: в 2023 году компания открыла 751 новых магазинов, в 2022 году - 759.

"Согласно опросу "Потребительский индекс Иванова", поток покупателей в открывающихся магазинах формировался в основном за счет существующей базы и в меньшей степени за счет новых клиентов. Мы полагаем, что это стало основной причиной равномерного снижения трафика за два года, - отмечает аналитик инвестбанка. - Считаем, что открытие новых магазинов продолжит оказывать давление на трафик. По нашим прогнозам, сеть магазинов Fix Price продолжит расширяться, но темпы открытия новых магазинов немного замедлятся. Мы прогнозируем, что в 2024 году будет открыто 720 магазинов, а сопоставимый трафик по итогам года останется под давлением".

"Прогнозируем снижение рентабельности. По нашим оценкам, рентабельность по EBITDA в текущем году снизится на 0,9 процентных пункта, до 12,9%. Этому способствует рост расходов на персонал из-за индексации заработных плат", - пишет Усанова в обзоре.

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