"ВТБ Мои Инвестиции" обновили топ-10 российских акций

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, включив в число фаворитов бумаги "Группы Позитив" и "Ростелекома", а также исключив акции "Татнефти" и "Транснефти".

Текущий состав топ-10 акций России: "ВУШ Холдинг", "ЛУКОЙЛ", "АЛРОСА", "Московская биржа", "НоваБев Групп", Сбербанк (ао и ап), "МТС", "Группа Позитив", "Ростелеком".

"Мы добавляем акции "Группы Позитив" на фоне публикации сильных предварительных финансовых результатов, сокращения объемов допэмиссии в рамках программы мотивации менеджмента и приближения традиционного Дня инвестора. Также включаем в топ привилегированные акции "Ростелекома" в ожидании IPO дочерней компании и в расчете на опережающую динамику во время дивидендного сезона", - отмечает инвестиционный стратег брокера Станислав Клещев.

При этом эксперты исключили из подборки акции "Татнефти" после публикации отчетности по МСФО за 2023 год. Чистая прибыль компании отстала от консенсуса, а рост капитальных вложений оказался выше ожиданий. По мнению аналитиков "ВТБ Мои Инвестиции", это может негативно отразиться на финальном объеме дивидендов за 2023 год.

Кроме того, на фоне исчерпания краткосрочных драйверов роста, из подборки исключены акции "Транснефти". Дробление акций повысило их доступность для массового инвестора, но не оказало поддержку котировкам, отмечают эксперты.

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