Регулировать маркетплейсы будет отдельный закон

14 мая. FINMARKET.RU - Регулироватьбудет отдельный закон, который сформулирует правительство, сообщают "Известия". Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила концепцию документа. Владельцев площадок обяжут контролировать заявленную информацию о товарах, также власти опишут взаимодействие маркетплейсов с покупателями, продавцами и владельцами пунктов самовывоза. Ранее правительство и государственно-правовое управление (ГПУ) президента РФ отклонили два депутатских проекта, которые предлагали регулирование онлайн-платформ.

Правительство само сформирует отдельный закон, который будет регулировать маркетплейсы. Как говорится в итоговом докладе ФАС о развитии конкуренции за 2023 год, служба займется разработкой такого проекта совместно с Минпромторгом, Роспотребнадзором, другими ведомствами и организациями. В работе власти будут опираться на рекомендации комитета Совета Федерации по экономической политике и поручения кабмина.

Положения будущего законопроекта направлены на урегулирование отношений между маркетплейсами, покупателями, продавцами товаров, владельцами пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Сам документ сформируют для "создания более эффективных условий для конкуренции и защиты прав потребителей и предпринимателей в сфере электронной торговли".

В пресс-службе ФАС "Известиям" уточнили: ведомство считает, что следует рассмотреть вопрос о регулировании деятельности маркетплейсов в отдельном федеральном законе, который будет учитывать специфику работы всех сторон.

Нормы, в частности, должны предусматривать определение участников рынка, требования к заключению и исполнению договоров, отметили в ведомстве. Также следует сформировать меры, касающиеся владельцев таких площадок, — "это контроль размещения информации о товаре, особенности взаимодействия с покупателями, продавцами и владельцами пунктов самовывоза, в том числе при возврате".

При этом регулирование должно учитывать специфику онлайн-площадок как владельцев информационного ресурса, который обеспечивает взаимодействие сторон.

"Маркетплейсы не являются торговыми организациями, они не осуществляют реализацию товаров, их отношения с покупателями, продавцами и пунктами самовывоза существенно отличаются от отношений в структуре сети, — подчеркнули в ФАС. — В связи с этим служба считает необходимым установить требования к маркетплейсам, которые отличны от тех, которые предъявляют торговым сетям".