Банки предложили отменить страховые взносы по длинным безотзывным вкладам

14 мая. FINMARKET.RU -предложили отменить страховые взносы по длинным безотзывным вкладам. Наряду с налоговыми льготами это нужно для повышения привлекательности таких инструментов, пишут "Ведомости".

Банки предлагают полностью отменить отчисления в фонд обязательного страхования вкладов (ФОСВ) по длинным безотзывным сберегательным инструментам. Это необходимо, чтобы банки были заинтересованы предлагать гражданам долгосрочные сбережения, повысив их привлекательность: кредитные организации считают завышенной оцененную ЦБ в 10–15% долю возможного перетока рублевых средств насвыше трех лет после снижения ставки взносов с 0,48 до 0,2%. Инициатива выдвинута банками в письме Ассоциации банков России (АБР) в адрес председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

ЦБ считает целесообразным повысить возмещение до 2,8 млн руб. по рублевым вкладам свыше трех лет и безотзывным сберегательным сертификатам от одного до трех лет. Также до 2,8 млн руб. ЦБ готов повысить лимит по сберегательным сертификатам на срок от трех лет (об этом говорил президент в послании Федеральному собранию). По остальным рублевым счетам и вкладам сохранится текущее максимальное возмещение – 1,4 млн руб.

Одновременно ЦБ предлагает снизить ставки отчислений в ФОСВ по рублевым долгосрочным вкладам и безотзывным сберегательным сертификатам с действующих сейчас 0,48% годовых до 0,2% годовых от ресурсной базы.

По валютным вкладам ЦБ предлагает не увеличивать размер страхового покрытия и оставить его на уровне 1,4 млн руб. (в эквиваленте), а также более чем в 2 раза поднять ставку отчисления в ФОСВ – до 1,08%.

Кроме вкладов населения регулятор предлагает увеличить страховое покрытие по счетам эскроу с 10 млн до 20 млн руб. (30 млн руб. по сумме таких счетов в одном банке). Помимо этого ЦБ готов «значительно», до 0,04%, снизить ставки отчислений по эскроу-счетам.

В среднесрочной перспективе, по оценке ЦБ, страховая ответственность АСВ вырастет приблизительно на 900 млрд руб., или на 4%, до 25,8 трлн руб.

Хотя кредитные организации концептуально поддержали предложения регулятора, у них нашлось с десяток дополнений.