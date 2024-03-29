Рынок акций РФ после позитивного открытия залег в боковик в отсутствие ориентиров, просели металлурги

Москва. 29 марта. Рынок акций РФ утром в пятницу после позитивного открытия торгов залег в боковик в отсутствие внешних ориентиров из-за выходного дня на Западе в связи со Страстной пятницей; индекс МосБиржи топчется вблизи 3310 пунктов при смешанной динамике цен blue chips, хуже рынка выглядят просевшие бумаги металлургических компаний.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3307,83 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1129,11 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2%.

Доллар просел до 92,29 рубля (-0,22 рубля).

Подешевели акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,1%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,8%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,8%), бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,2% и -0,2% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,1%).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,3%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (+0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,1%).

В пятницу ожидается начало торгов акциями "Европлана" (MOEX: LEAS) после прошедшего размещения бумаг. Цена размещения в рамках IPO лизинговой компании "Европлан" составила 875 рублей за акцию, что соответствует верхней границе ранее объявленного ценового диапазона 835-875 рублей за акцию.

Предложение в рамках размещения "Европлана" состояло из 15 млн акций, принадлежащих единственному владельцу компании - инвестиционному холдингу SFI (MOEX: SFIN) (ПАО "ЭсЭфАй", бывшее "Сафмар финансовые инвестиции", контролируется Саидом Гуцериевым), что соответствует 13,1 млрд рублей по цене IPO. Из них 1,5 млрд рублей предназначены для проведения возможной стабилизации на вторичных торгах в период до 30 дней после их начала. В результате IPO доля акций в свободном обращении (free-float) составит 12,5% от акционерного капитала компании. Доля институциональных инвесторов составила около 43% от объема размещения, физлиц - порядка 57%.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", в пятницу рынок акций РФ может перейти к умеренной коррекции.

"На фоне обострения геополитической обстановки инвесторы могут вновь прибегнуть к распродаже перед выходными для сокращения рисков. При этом импульса для активного роста пока нет, что также скажется на и без того низкой активности покупателей. В США ожидается выступление главы ФРС, а также публикация данных по инфляции в 15:30 МСК, при этом торгов на американских биржах не будет по случаю празднования Страстной пятницы", - отмечают эксперты.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в пятницу на Мосбиржу выходит новый эмитент - "Европлан". Активность в пятницу в целом может быть пониженной из-за выходного дня в США и на сырьевых площадках. Тем не менее, день принесет рынкам важные сигналы, которые будут отыграны уже на следующей неделе в виде предпочитаемого ФРС индикатора инфляции и выступления главы регулятора Пауэлла.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", в пятницу в ряде европейских и азиатских стран, а также в США выходной день по случаю Страстной пятницы, в связи с чем макроэкономический календарь не насыщен событиями, однако выйдет февральский индекс расходов PCE на личное потребление в США (ключевой показатель инфляции для ФРС США). Активность на российском рынке акций может быть снижена.

В пятницу на Московской бирже начнутся торги акциями "Европлана" после IPO. Ранее в СМИ сообщали о переподписке книги заявок в четыре раза, поэтому размещение прошло по верхней границе объявленного ценового диапазона (875 руб. за акцию). Акции "Аэрофлота" в предыдущие два дня выросли на 6%, вероятно, на фоне ранее опубликованных данных о росте тарифов на перелеты в экономклассе в январе на 34-42% в годовом выражении, отмечают эксперты.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, в пятницу индекс МосБиржи проведет день вблизи достигнутых уровней, немного выше отметки 3300 пунктов. Учитывая последний торговый день перед выходными, яркой динамики ждать не стоит, спрос инвесторов будет фокусироваться в отдельных бумагах.

"По-прежнему позитивно смотрим на акции Сбербанка (MOEX: SBER), именно они должны стать локомотивом роста для всего рынка в ближайшее время", - считает аналитик.

Спрос на акции Сбербанка начинает расти по мере приближение рекомендации наблюдательного совета по дивидендам. Расписки Ozon несколько дней подряд обновляли годовые максимумы, поэтому вполне вероятна коррекция в бумагах в ближайшее время, так как они уже выглядят перегретыми. После невнятной динамики в течение последних двух недель вернулись к росту акции "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG). Не исключены попытки бумаг вернуться выше 1000 руб. на фоне приближающихся дивидендов, которые станут рекордными для компании, отмечает Головинов.

В США в четверг индексы акций изменились на 0,1-0,2% на фоне статданных и корпоративных новостей.

ВВП США в IV квартале 2023 года увеличился на 3,4% в пересчете на годовые темпы, говорится в окончательном отчете министерства торговли страны. Ранее сообщалось о менее значительном подъеме - на 3,2%. Аналитики, опрошенные Trading Economics, не ожидали пересмотра ранее объявленной оценки.

Член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Кристофер Уоллер заявил, что устойчивость инфляции и высокие темпы роста занятости в США говорят в пользу мнения, что американскому ЦБ не стоит спешить со снижением базовой процентной ставки.

В Азии в пятницу на работающих рынках преобладал рост индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,04%, китайский Shanghai Composite - на 1%).

Биржи Гонконга и Австралии закрыты в связи с праздником (Страстная пятница), по этой же причине в пятницу не будут работать биржи Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, а также США.

Розничные продажи в Японии в феврале увеличились на 4,6% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, сообщило в пятницу министерство экономики, торговли и промышленности страны. Темпы роста ускорились по сравнению с январскими 2,1% и превзошли консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Trading Economics, на уровне 3%. Повышение розничных продаж в Японии отмечено по итогам 24-го месяца подряд.

Между тем, объем промпроизводства в Японии в феврале сократился на 0,1% относительно предыдущего месяца, тогда как эксперты ожидали роста на 1,4%. Безработица в стране в прошлом месяце увеличилась до максимальных с сентября 2023 года 2,6% по сравнению с 2,4% в январе. Эксперты не ожидали ее изменения.

Розничные продажи в Южной Корее в феврале снизились на 3,1% относительно января, когда они выросли на 1%, говорится в опубликованном в пятницу отчете статистического ведомства страны. Объем промпроизводства увеличился на 3,1% в помесячном и на 4,8% в годовом выражении.

На нефтяном рынке цены завершили первый квартал уверенным ростом. В пятницу торги обеими марками не проводятся, так как биржи ICE Futures и NYMEX закрыты в связи со Страстной пятницей.

Стоимость майских фьючерсов на Brent в четверг составила $87,48 за баррель (+1,6%), майская цена WTI - $83,17 за баррель (+2,2%).

В марте Brent подорожала на 4,6%, WTI - на 6,3%. В первом квартале цены выросли на 13,6% и 16,1%, согласно данным Dow Jones Market.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 9,76 млрд рублей (из них 1,38 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 934,07 млн рублей на бумаги "ТКС Холдинг" и 733,7 млн рублей на акции "Роснефти").